L'ARSF recrute de nouveaux membres pour son Comité consultatif des consommateurs

TORONTO, le 1er nov. 2024 /CNW/ - L'ARSF, l'organisme ontarien de réglementation des services financiers, est à la recherche de nouveaux membres pour son Comité consultatif des consommateurs. En tant que membre du Comité, votre point de vue sera pris en compte lorsque l'organisme de réglementation élabore des politiques ou réfléchit à des initiatives ou à des décisions qui pourraient avoir une incidence sur les consommateurs.

« Le Comité consultatif des consommateurs aide l'ARSF à protéger la population ontarienne en apportant la perspective du consommateur », explique Stuart Wilkinson, directeur général de la protection des consommateurs. « Nous sommes à la recherche de personnes qui possèdent de solides perspectives axées sur les consommateurs pour siéger à notre Comité et représenter les intérêts des consommateurs. »

Le Comité est constitué d'un groupe divers de représentants des consommateurs. Son point de vue est présenté à la haute direction et au conseil d'administration de l'ARSF. Les membres du Comité sont nommés pour un mandat de deux ans.

Les candidats au Comité consultatif des consommateurs seront sélectionnés en fonction de la pertinence de leur expérience, de leurs compétences, de leurs connaissances et de leurs perspectives, en particulier dans les secteurs réglementés par l'ARSF. Pour en savoir plus sur les qualifications et les responsabilités des membres, veuillez consulter le mandat du Comité.

L'ARSF réglemente les services financiers qui sont essentiels dans la vie des particuliers et des familles en Ontario, notamment les régimes de retraite, l'assurance IARD, les courtiers en hypothèques, l'assurance vie et l'assurance santé, les conseillers financiers/planificateurs financiers, l'assurance automobile, les sociétés de prêts et de fiducie, les fournisseurs de services de santé et les caisses.

Exigences de candidature

Les personnes qui souhaitent soumettre leur candidature doivent envoyer les deux documents suivants à [email protected], d'ici le 6 janvier 2025 :

Un curriculum vitæ à jour Une lettre de motivation indiquant :

la raison pour laquelle vous souhaitez siéger au Comité

la manière dont vos compétences et votre expérience correspondent à l'objectif, au mandat et aux responsabilités du Comité

les types de connaissances que vous apporteriez au Comité (p. ex. expérience de la défense des consommateurs, expertise technique dans un secteur particulier, expertise en politique générale)

la manière dont vous aideriez le Comité à tenir compte de la pluralité des perspectives des consommateurs de l' Ontario pour éclairer les politiques et la prise de décisions à l'ARSF

Si vous avez des questions sur les exigences de candidature, veuillez écrire à [email protected].

Pour en savoir plus sur le Comité et ses membres actuels, veuillez consulter la page Web du Comité consultatif des consommateurs.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : http://www.fsrao.ca

Comité consultatif des consommateurs | Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

