QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Une journée de vote par anticipation se tiendra partout au Québec le dimanche 26 octobre. Dans certaines municipalités, il y aura un autre jour de vote par anticipation la veille, le samedi 25 octobre. Tous les bureaux de vote seront ouverts de 12 h à 20 h.

Certaines municipalités permettront également aux électrices et aux électeurs de voter au bureau de la présidente ou du président d'élection à certains moments entre le 24 et le 29 octobre. Les jours et les heures d'ouverture varient d'une municipalité à l'autre; les électeurs peuvent les vérifier auprès de leur municipalité.

Le dimanche 2 novembre, les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h. Ce jour-là, les lieux de vote pourront accueillir un plus grand nombre d'électeurs; ainsi, le vote pourrait être plus rapide que lors du vote par anticipation, contrairement à ce que plusieurs personnes croient.

Habituellement, les électrices et les électeurs reçoivent des documents d'information, par la poste, au sujet des élections. La grève à Postes Canada a perturbé la distribution de ces documents; toutefois, ce n'est pas nécessaire de les avoir en main pour voter.

Où voter?

Les électrices et les électeurs qui n'ont pas reçu d'information à leur porte doivent se renseigner auprès de leur municipalité pour connaître les dates du vote par anticipation et les adresses de leurs lieux de vote. Certaines municipalités diffusent cette information sur leur site Web.

Preuve d'identité requise

Pour voter, il faut présenter l'une des pièces d'identité acceptées : la carte d'assurance maladie, le permis de conduire, le passeport canadien, la carte d'identité des Forces canadiennes et le certificat de statut d'Indien.

Plus d'un bulletin de vote à remplir

Lors d'élections municipales, les électrices et les électeurs peuvent devoir remplir jusqu'à huit bulletins de vote.

Dans les municipalités québécoises divisées en districts électoraux, les électeurs votent pour le poste de conseillère ou conseiller de leur district ainsi que pour le poste de mairesse ou maire. À Montréal, les postes en élection varient d'un arrondissement à l'autre.

Au sein des municipalités dont le territoire n'est pas divisé à des fins électorales, les électrices et les électeurs votent pour chaque poste de conseiller ainsi que pour le poste de maire. Généralement, dans ces municipalités, il y a six conseillères ou conseillers municipaux. Dans quelques municipalités de moins de 2 000 habitants, il y en a quatre.

Dans la dizaine de municipalités qui sont divisées en quartiers, il peut y avoir plus d'un poste à pourvoir dans chaque quartier, en plus du poste de mairesse ou maire.

Certains électeurs votent aussi pour la préfète ou le préfet de leur municipalité régionale de comté (MRC).

Des postes peuvent avoir été pourvus sans opposition à l'issue de la période de mise en candidature. La liste des postes en élection, des candidates et des candidats est accessible à l'adresse www.electionsquebec.qc.ca/voter/candidatures.

Un projet pilote pour favoriser l'accès à l'information

Un projet pilote de vitrine d'information permet aux électrices et aux électeurs de 52 municipalités d'accéder à de l'information sur les candidates et candidats locaux. En répondant à une série de questions, les candidats disposent d'un espace égal pour se présenter et pour faire connaître leurs principales idées sur le Web.

Ce projet pilote vise à accroître l'intérêt des électeurs pour la démocratie municipale en favorisant l'accès à de l'information de qualité. Pour connaître la liste des municipalités participantes et pour découvrir les autres projets pilotes en cours, consultez le site Web d'Élections Québec.

Électeurs en herbe : un programme pour stimuler l'électorat de demain

À l'occasion des élections municipales, Élections Québec offre deux activités d'éducation à la démocratie gratuitement dans le cadre de son programme Électeurs en herbe.

Près de 700 responsables travaillant au sein d'écoles primaires (au troisième cycle), d'écoles secondaires et d'organismes jeunesse se sont inscrits pour effectuer une simulation électorale avec des jeunes d'ici le 2 novembre. Élections Québec leur propose diverses activités pédagogiques qui visent notamment à outiller les jeunes à faire un choix éclairé parmi les vrais candidats et candidates au poste de maire ou mairesse de leur municipalité.

De plus, pour la première fois, plusieurs municipalités installeront des petits bureaux de vote pour les enfants avec la collaboration d'Élections Québec. La plupart des municipalités participantes tiendront cette activité uniquement le 2 novembre, le jour des élections.

Les résultats des simulations électorales et des petits bureaux de vote seront dévoilés sur le site Web d'Élections Québec quelques jours après l'élection.

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise.

En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des règles sur le financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

