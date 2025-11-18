Élections Québec en tournée en Abitibi-Témiscamingue pour sensibiliser les jeunes à la démocratie

QUÉBEC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Élections Québec entreprend une tournée dans certains établissements scolaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue cette semaine. Cette initiative vise à promouvoir l'engagement démocratique auprès des jeunes du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et du cégep. L'institution leur propose des outils concrets pour les aider à participer à la vie citoyenne. Rappelons que le taux de participation électorale des jeunes de 18 à 24 ans est inférieur à la moyenne provinciale dans cette région.

Cette tournée est possible grâce au dynamisme de membres de quatre institutions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Leurs initiatives et leurs efforts peuvent contribuer à améliorer la participation électorale des prochaines générations d'électrices et d'électeurs.

Calendrier de la tournée

La tournée d'Élections Québec en Abitibi-Témiscamingue prévoit trois jours d'activités dans des institutions scolaires de la région.

Le mardi 18 novembre, Joël Beaulieu, formateur en éducation à la démocratie, se rendra dans la circonscription d'Abitibi-Est. Il rencontrera le conseil d'élèves de l'école secondaire Amik-Wiche, de la communauté anishnabe de Lac Simon. Il leur offrira une formation qui vise à maximiser l'expérience démocratique des jeunes élus dans le cadre du programme Vox populi : ta démocratie à l'école.

Le mercredi 19 novembre, de 11 h 30 à 14 h, Élections Québec tiendra un kiosque au campus de Val‑d'Or du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour sensibiliser les jeunes à l'importance de voter et de s'engager dans leur communauté. L'institution les invitera également à poser leur candidature pour travailler lors des élections provinciales de 2026. En effet, depuis 2022, les jeunes de 16 et 17 ans peuvent faire partie du personnel électoral; il s'agit d'une belle occasion de se familiariser avec le processus électoral tout en prêtant main-forte à notre démocratie.

Joël Beaulieu rencontrera ensuite les membres de l'association étudiante. Le formateur leur proposera différents moyens pour rendre leurs processus plus démocratiques. Il leur fera aussi part des meilleures pratiques pour la tenue de leurs élections.

Le jeudi 20 novembre, la tournée se rendra dans la circonscription d'Abitibi-Ouest pour offrir une formation Vox populi à la cité étudiante Polyno de La Sarre. Les nouveaux élus du conseil d'élèves pourront obtenir l'information et les outils nécessaires afin d'assumer pleinement leur nouveau rôle au bénéfice des autres élèves et de leur milieu scolaire.

Puis, en après-midi, Joël Beaulieu se déplacera dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue afin d'animer un atelier Je vote au Québec au centre d'éducation des adultes Élizabeth-Bruyère. Cet atelier permet aux écoles de francisation et à divers organismes d'initier leurs clientèles adultes au système électoral québécois et au droit de vote.

Données sur la participation électorale

Dans les circonscriptions d'Abitibi-Est et d'Abitibi-Ouest, le taux de participation des jeunes de 18 à 24 ans était d'à peine plus de 37 % lors des élections générales provinciales d'octobre 2022. Il s'agit de deux des dix plus bas taux au Québec. La moyenne provinciale est de 54 % pour ce groupe d'âge.

Le taux de participation pour l'ensemble du Québec était d'un peu plus de 66 %. Dans les circonscriptions d'Abitibi-Est et d'Abitibi-Ouest, il était d'environ 63 % et 64 %.

Un engagement durable envers la vitalité démocratique

L'un des volets de la mission d'Élections Québec est de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. Depuis près de 35 ans, l'institution mène diverses actions afin d'encourager la participation citoyenne sous toutes ses formes et à tous les âges.

L'intérêt pour la démocratie est le fruit d'un apprentissage à long terme qui devrait commencer bien avant l'âge du vote. Le sentiment d'appartenance à son milieu et la volonté d'être partie prenante des décisions qui y sont prises sont étroitement liés à l'apprentissage des valeurs démocratiques. Ces attitudes se construisent au fil d'expériences concrètes.

Élections Québec offre plusieurs programmes éducatifs gratuitement. Ils permettent, par exemple, de mettre en place un conseil d'élèves dans une école ou de mener un budget participatif au sein d'une maison des jeunes. Cet automne, les élections municipales ont aussi permis de faire vivre la démocratie dans les écoles et dans les organismes jeunesse, partout au Québec, grâce au programme Électeurs en herbe.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution impartiale et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise.

Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir nos communiqués de presse par courriel.

SOURCE Élections Québec

Source : Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]