QUÉBEC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le directeur général des élections, Jean-François Blanchet, encourage les électrices et les électeurs à voter en grand nombre le dimanche 2 novembre. Les lieux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h partout au Québec.

La grève à Postes Canada a perturbé la distribution des documents que les électrices et les électeurs reçoivent habituellement. Toutefois, ce n'est pas nécessaire de les avoir en main pour voter.

Pour savoir où voter, les électeurs qui n'ont pas reçu d'information à leur porte doivent communiquer avec leur municipalité. Certaines municipalités diffusent cette information sur leur site Web.

Preuve d'identité requise

Pour voter, il faut présenter l'une des pièces d'identité acceptées : la carte d'assurance maladie, le permis de conduire, le passeport canadien, la carte d'identité des Forces canadiennes ou le certificat de statut d'Indien.

Quatre heures pour voter

Le jour de l'élection, les employeurs doivent permettre aux membres de leur personnel qui ont le droit de vote de se rendre aux urnes. Sur demande, leur employeur doit leur accorder au moins quatre heures pour voter entre 10 h et 20 h, c'est-à-dire pendant les heures d'ouverture des bureaux de vote.

Diffusion des résultats

Chaque municipalité est responsable de la diffusion des résultats du vote. Les présidentes et présidents d'élection municipaux peuvent transmettre ces résultats pour qu'ils soient diffusés sur le site Web d'Élections Québec lorsque tous les bulletins de vote ont été dépouillés. Les résultats peuvent être communiqués le soir même des élections ou dans les jours suivants.

Accompagnez vos enfants aux petits bureaux de vote

Pour la première fois, plusieurs municipalités installeront des petits bureaux de vote pour les enfants, avec la collaboration d'Élections Québec. Au sein de la centaine de municipalités participantes, les enfants pourront vivre une expérience ludique et concrète de démocratie en accompagnant leur parent au bureau de vote. Ils pourront répondre à la question « Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta ville? » et sélectionner l'un des quatre choix de réponse proposés :

a) Les parcs

b) Les installations sportives

c) Les bibliothèques

d) Les activités

Les petits bureaux de vote visent à susciter la discussion en famille et à stimuler l'intérêt pour le vote et pour la démocratie. Les résultats des petits bureaux de vote seront dévoilés sur le site Web d'Élections Québec quelques jours après l'élection.

Les services municipaux vous parlent… littéralement!

Élections Québec a diffusé du contenu original mettant en scène différents lieux et objets du milieu municipal pour capter l'attention des électrices et des électeurs et pour les inciter à exercer leur droit de vote.

Elle a produit une publicité télévisée qui est diffusée sur la page YouTube d'Élections Québec;

Elle a réalisé une table ronde sur les élections municipales, en collaboration avec Urbania, dans laquelle Farnell Morisset, Anne-Lovely Étienne et Lambert Drainville se remémorent leurs premières expériences citoyennes, entre autres;

Elle a tourné une vidéo avec des caméras cachées mettant en vedette Michelle Desrochers, qui est diffusée sur le compte Instagram de l'institution.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise.

En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des règles sur le financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

