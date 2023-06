De quoi s'agit-il?

OTTAWA, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le comité indépendant chargé de Évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse organisera des séances d'accueil afin de donner aux personnes intéressées par le développement de l'énergie éolienne extracôtière l'occasion d'en savoir plus sur cette évaluation, de formuler des commentaires et de rencontrer le comité qui dirigera l'évaluation. Les séances se dérouleront de façon virtuelle et en anglais. Une séance en français est disponible sur demande.

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont chargé un comité indépendant de procéder à une évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Nouvelle-Écosse. Le comité évaluera les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques potentiels ainsi que les avantages de l'exploitation future de l'énergie éolienne extracôtière dans cette région. Cette évaluation régionale servira à guider et à améliorer les futurs processus de planification, d'octroi de licences et d'évaluation d'impact pour l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière.

Séances virtuelles d'accueil (Teams)

Le 5 juillet 2023 de 19 h 00 à 20 h 30 (Heure de l'Atlantique)

Le 6 juillet 2023 de 14 h 30 à 16 h 00 (Heure de l'Atlantique)

Le 11 juillet 2023 de 10 h 30 à 12 h 00 (Heure de l'Atlantique)

Le 12 juillet 2023 de 19 h 00 à 20 h 30 (Heure de l'Atlantique)

Pour vous inscrire à une séance, envoyez un courriel à : [email protected] en indiquant la séance à laquelle vous souhaitez assister et vos demandes d'accessibilité particulières, le cas échéant.

Des questions?

Écrivez-nous à [email protected] ou consultez la page d'accueil de l'évaluation régionale du Registre canadien d'évaluation d'impact. (Référence no 83514)

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, communiquez avec Nancy Macdonald [email protected]