Disponibilité d'une aide financière aux participants

OTTAWA, ON, le 21 juill. 2025 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) met à la disposition des peuples autochtones et du public une aide financière pour favoriser leur participation au processus d'évaluation d'impact du projet de fractionnement de condensat à Josephburg, une nouvelle installation de distillation de condensat (raffinerie) dans le centre industriel de l'Alberta, à environ 22 kilomètres au nord-est d'Edmonton, en Alberta.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation à l'ensemble de l'étape préparatoire du processus d'évaluation d'impact fédéral. Au cours de la période de consultation publique actuelle, qui se terminera le 6 août 2025, les peuples autochtones et les membres du public sont invités à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique.

Les demandes reçues d'ici le 20 août 2025 seront prises en compte.

Pour plus d'informations sur le programme d'aide financière aux particpants, y compris les critères d'admissibilité et le formulaire de demande, veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le site Web du Registre, numéro de référence 89634, et cliquez sur « Aide financière aux participants ». Vous pouvez également communiquer avec un représentant du Programme d'aide financière aux participants en écrivant à [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884. Les détails du projet sont également disponibles sur la page d'accueil du projet.

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC par courriel à [email protected].