Les consommateurs sont en faveur d'une concurrence accrue entre les fournisseurs Internet, avec des économies et un plus vaste choix comme retombées positives tangibles.

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - TELUS appelle les Québécois et Canadiens à protéger leur droit de choisir leur fournisseur Internet en lançant une pétition pour contester une ordonnance rendue par le gouvernement fédéral au CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) demandant de réévaluer la possibilité pour TELUS d'offrir des services Internet de fibre optique à plus de clients du Québec et de l'Ontario. TELUS exhorte la population à se joindre au mouvement pour préserver la concurrence et la possibilité de faire des choix en signant la pétition #VotreInternetVotreChoix.

La décision initiale du CRTC fut prise après 17 mois de consultation auprès de plus de 300 participants, notamment des groupes de clients et le Bureau de la concurrence. Celle-ci a permis à de nouveaux acteurs comme TELUS de revendre des services Internet en Ontario et au Québec, ce qui a stimulé la concurrence sur leur marché et offert plus de choix aux Québécois et Canadiens.

« Nous constatons déjà l'influence positive de la décision initiale du CRTC, affirme Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing, TELUS au Québec. Nous sommes de nouveaux entrants pour les services Internet dans plusieurs régions du Québec et en Ontario. Un nombre en constante croissance de clients de ces deux provinces choisissent TELUS pour leur service Internet, ce qui prouve qu'avec une concurrence et des choix accrus, les

consommateurs peuvent profiter de meilleurs prix et de plus d'options. »

Un récent sondage de Rubicon Strategy souligne à quel point cet enjeu est crucial pour les consommateurs au Canada :

77 pour cent des Canadiens appuient des actions visant à accroître la concurrence entre les fournisseurs Internet.

84 pour cent des Canadiens sont d'accord avec cette conclusion : « Vous devriez avoir le choix de choisir qui fournit votre service Internet. C'est à vous de choisir la marque qui vous offre le meilleur prix et la meilleure qualité. »

Depuis son expansion au Québec et en Ontario, TELUS accueille chaque jour de nouveaux clients en leur proposant non seulement un service Internet abordable, mais aussi des offres groupées novatrices qui intègrent les services mobiles, le divertissement, la domotique, les technologies de sécurité, les services de santé et bien plus. L'ordonnance du gouvernement fédéral de réexaminer la décision du CRTC menace ces progrès, créant de l'incertitude pour les consommateurs.

« Nous souhaitons que les Canadiens aient la liberté de choisir le fournisseur le mieux adapté à leurs besoins, a ajouté Mme Dionne. À TELUS, nous sommes déterminés à offrir un service exceptionnel, des solutions novatrices et des prix abordables. Au nom des communautés d'ici, nous exhortons le CRTC à maintenir sa décision initiale, qui mise sur l'objectif du Canada d'accroître la concurrence, d'améliorer les tarifs et d'offrir un meilleur choix aux consommateurs. »

Exprimez-vous

TELUS demande à tous les Canadiens de préserver leur droit de choisir en signant la pétition à www.change.org/p/votre-internet-votre-choix . Protégez votre accès à un service Internet haute vitesse abordable.

Ce sont les conclusions d'une enquête menée par Rubicon Strategy pour le compte de TELUS. Cette recherche fut conduite en ligne entre les 22 et 24 novembre 2024, avec un échantillon comprenant n = 1511 Canadiens, ce qui inclut des échantillons du Québec (n=536) et de l'Ontario (n=531). Des quotas et des pondérations ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète la population canadienne selon les paramètres du recensement. La marge d'erreur pour un échantillon aléatoire de cette taille est de plus ou moins 3 pour cent. Ce sondage est enregistré auprès du CRIC (Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien). Veuillez cliquer ici pour saisir votre code de projet : 20241125-TE939.

Les questions relatives à l'enquête de Rubicon Strategy peuvent être adressées à David Herle de Rubicon Strategy : [email protected] .

