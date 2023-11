Et pour la première fois, Équité a aussi publié une liste des 10 véhicules les moins convoités des voleurs au Canada

TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Équité Association, un organisme à but non lucratif qui travaille à l'éradication du crime d'assurance au nom de l'industrie canadienne de l'assurance de dommages, a publié sa liste annuelle des 10 véhicules les plus convoités des voleurs au Canada. Le véhicule le plus volé au Canada en 2022 a été la Honda CR-V, pour la deuxième année consécutive.

Top 10 Most Stolen Vehicles of 2022 - Infographic (French) (Groupe CNW/Équité Association)

Notamment, neuf des années modèles les plus volées sont de 2019 et plus récentes, les criminels cherchant à maximiser leurs profits en volant des véhicules plus récents pour les vendre à l'étranger ou changer le NIV et les vendre au pays à des acheteurs sans méfiance.

En 2022, les vols d'automobiles ont atteint des sommets historiques, avec une augmentation de 48 % en Ontario et de 50 % au Québec, ce qui place le Canada au centre de l'attention sur la scène internationale en tant que pays source pour le commerce illégal. Des organisations criminelles nationales et internationales volent des véhicules et utilisent les profits pour financer le trafic de drogue à l'échelle nationale, ainsi que le terrorisme international.

« Les Canadiens s'attendent à ce qu'une approche collaborative soit adoptée pour lutter contre cette crise nationale urgente et persistante du vol d'automobiles », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. « Au nom de nos membres de l'industrie de l'assurance, nous continuerons à fournir des informations et des recommandations pour freiner la tendance à la hausse du vol d'automobiles et protéger les Canadiens contre l'impact du crime organisé. Ce problème ne sera pas résolu de façon isolée; nous avons besoin d'un changement important et de solutions collaboratives adoptées par les fabricants d'automobiles, tous les paliers de gouvernement et les forces de l'ordre. »

Pour mieux comprendre la tendance à la hausse des vols de voitures au Canada, Équité a publié deux nouvelles listes : Les 10 véhicules les moins volés au Canada et Les 10 véhicules les plus volés au Canada - Fréquence des vols (classés selon la fréquence des vols de la marque ou du modèle par rapport au nombre de véhicules assurés de la même marque ou du même modèle).

« Le problème des vols de voitures au pays ne fait qu'empirer », a affirmé Bryan Gast, vice-président, Services d'enquête, Équité Association. « Le crime organisé continue de considérer le Canada comme un pays source pour les vols de véhicules, où les gains financiers sont élevés et le risque de poursuites est faible. Nous continuons à travailler avec nos partenaires et les intervenants pour fournir une expertise en ce qui concerne l'inspection de véhicules et les enquêtes sur les crimes d'assurance, et à partager des renseignements et des analyses afin de prédire et de prévenir les crimes d'assurance. »

Les Canadiens qui envisagent d'acheter un véhicule devraient consulter la liste des véhicules les plus convoités des voleurs publiée par Équité et demander à leur assureur si le véhicule qui les intéresse présente un risque élevé de vol. Les Canadiens peuvent aussi investir dans un système d'immobilisation du véhicule ou dans d'autres dispositifs de dissuasion du vol. Cependant, il faut toujours vérifier auprès du fabricant du véhicule pour s'assurer que les améliorations apportées n'annulent pas la garantie du fabricant.

Pour consulter les listes, visitez le site Web d'Équité. https://fr.equiteassociation.com/palmares-des-10-voitures-les-plus-prisees-par-les-voleurs

À propos d'Équité Association

Équité Association est un organisme national à but non lucratif qui soutient les assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada. Équité combat le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables grâce à des analyses avancées, à la promotion de pratiques exemplaires en matière de renseignement et à des enquêtes coordonnées. En offrant à ses membres un service amélioré et des analyses sur la fraude pour la récupération de véhicules, de biens et de marchandises volés, Équité collabore avec les forces de l'ordre, ses partenaires et les organisations de l'industrie afin de protéger les Canadiens contre l'exploitation.

Pour en savoir plus sur Équité Association, visitez le site https://www.equiteassociation.com/.

