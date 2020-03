Votre gouvernement accorde plus de 50 000 $ en soutien à 4 projets culturels destinés aux personnes en situation de vulnérabilité

QUÉBEC, le 4 mars 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'attribution d'une aide financière de 50 214 $ dans le cadre du programme Appel de projets Culture et inclusion pour soutenir 4 projets dans la région de Montréal.

L'aide financière totale pour le programme Culture et inclusion, pour la période 2019-2020, s'élève à 1 505 129 $. Ainsi, ce sont 98 projets répartis dans toutes les régions du Québec qui recevront une aide financière. La réponse positive à l'Appel de projets témoigne de l'intérêt des secteurs culturels et sociaux à unir leurs forces afin d'atteindre des objectifs allant au-delà de leurs missions respectives.

Le programme Culture et inclusion permet d'appuyer les organismes culturels et communautaires dans la réalisation de projets culturels au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité, et de soutenir des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention. Il contribue ainsi à faire tomber les obstacles à la participation culturelle.

Citations :

« La popularité de l'Appel de projets Culture et inclusion était telle que nous avons décidé d'y investir un demi-million de dollars supplémentaire. Ce geste démontre la volonté de votre gouvernement de concevoir des projets qui amènent les acteurs culturels et sociaux à se soutenir mutuellement et à proposer des actions complémentaires au bénéfice des citoyens de tout le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis que des institutions et des organismes culturels de la région de Montréal considèrent, dans leur programmation d'activités, les besoins et les réalités des personnes marginalisées ou à risque d'exclusion. Les initiatives qu'ils proposent constituent de formidables outils d'intervention favorisant l'accès à la culture à un large public. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Lien connexe :

Faits saillants :

Le programme était ouvert aux organismes de toutes les régions administratives, sauf ceux qui sont situés sur le territoire de la Ville de Montréal;

Ces derniers étaient invités à déposer leurs projets dans les programmes découlant de l'entente de développement culturel signée entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal;

Les organismes nationaux basés à Montréal étaient invités à déposer leurs projets dans le programme national seulement si la portée du projet dépassait le territoire de la Ville de Montréal.

Liste des projets soutenus dans la région de Montréal

Demandeur Titre du projet Montant Bibliothèque Eleanor London Vers une programmation inclusive de tous 6 030 $ Bibliothèque Micheline-Gagnon La joie de connaître : ateliers d'éveil 0 à 6 ans 11 250 $ Quebec Writer's Federation Writers in the community program 2020 12 934 $ Société pour les arts en milieux de santé Trente concerts en milieu de santé en région dite éloignée du Québec en 2020 20 000 $

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 643-5926; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 446-5911; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388