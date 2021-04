St. Marys Cement inc. et Ciment McInnis inc. entament leur collaboration en vue de fabriquer, de distribuer et de vendre du ciment au Canada et aux États-Unis.

TORONTO et MONTRÉAL et SÃO PAULO, Brésil, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Votorantim Cimentos, le septième producteur de ciment le plus important du monde, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un investisseur institutionnel de long terme, ont annoncé aujourd'hui avoir complété la transaction visant à combiner leurs opérations cimentières en Amérique du Nord. Après avoir obtenu l'approbation des autorités réglementaires du Brésil, du Canada et des États-Unis, St. Marys Cement inc. (Canada), une filiale en propriété exclusive de la société Votorantim Cimentos, peut maintenant amorcer le processus d'intégration avec Ciment McInnis inc.

Dans le cadre de cette transaction, les deux parties combineront leurs actifs nord-américains en vue de créer une entité conjointe. Votorantim Cimentos International, la plateforme de placements internationale et filiale en propriété exclusive de Votorantim Cimentos, détiendra 83 % des actions de la coentreprise et la CDPQ en détiendra indirectement 17 %. Il est attendu que cette alliance commerciale permettra de renforcer considérablement le positionnement stratégique des activités combinées de la coentreprise par une capacité de production de ciment accrue, des gains en matière d'efficience opérationnelle et un réseau de distribution amélioré.

L'entité combinée comprend des usines situées à Bowmanville et à St. Marys, en Ontario, au Canada ainsi qu'à Detroit et à Charlevoix, au Michigan; à Dixon, en Illinois, et à Badger, au Wisconsin, aux États-Unis. Notons également le vaste réseau de distribution principalement implanté dans la région des Grands Lacs et l'usine de Port-Daniel-Gascons et ses opérations de distribution, y compris tous ses terminaux situés au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et dans la région du nord-est des États-Unis.

Moelis & Company LLC a agi à titre de conseillère financière exclusive de Votorantim Cimentos. Pour cette transaction, HSBC a agi à titre de conseiller financier principal auprès de la CDPQ, en collaboration avec la Financière Banque Nationale et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Votorantim Cimentos

Votorantim Cimentos est l'une des plus importantes sociétés mondiales du secteur. Son portefeuille dans le domaine des matériaux de construction comprend non seulement le ciment, mais également le béton, les mortiers et les agrégats. La société dispose également d'entreprises dans les domaines de la chaux agricole, de la gestion des déchets et du cotraitement. En plus du Brésil, Votorantim Cimentos est stratégiquement implantée, sur le plan administratif et des opérations, à proximité des plus importants marchés de consommateurs en croissance dans 10 pays, soit l'Argentine, la Bolivie, le Canada, le Luxembourg, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Espagne, les États-Unis et l'Uruguay. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.votorantimcimentos.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 365,5 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Votorantim Cimentos

Renseignements: Contacts : VOTORANTIM CIMENTOS, Canada et États-Unis, Samuel Tremblay, TACT, [email protected], + 1 418 929-6664 ; Brésil, Andrea Donadio, FleishmanHillard, [email protected], (11) 3185-9934 | (11) 99686-5073 ; CDPQ, Maxime Chagnon, Chef des Relations médias mondiales, [email protected], + 1 514 824-1580

Liens connexes

https://www.cdpq.com/