Coentreprise entre St. Marys Cement (Canada) et Ciment McInnis visant à développer les opérations en approvisionnement de ciment dans la région des Grands Lacs, dans l'Est du Canada ainsi que le long de la côte nord-est des États-Unis

Engagement à l'égard du maintien des installations et des emplois à l'usine de Port-Daniel - Gascons au minimum jusqu'en 2029

L'entité combinée déploiera à l'usine de Port-Daniel - Gascons des initiatives pour assurer une réduction de l'empreinte carbone dans l'industrie cimentière

TORONTO et QUÉBEC et SÃO PAULO, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La société St. Marys Cement Inc. (Canada), filiale en propriété exclusive de la société Votorantim Cimentos, et la société Ciment McInnis inc. annoncent aujourd'hui qu'elles combineront leurs actifs en vue de créer une entité conjointe dans le but de fabriquer, de distribuer et de vendre du ciment au Canada et aux États-Unis. La coentreprise appartiendra à Votorantim Cimentos International (VCI), plateforme de placements internationale et filiale en propriété exclusive de Votorantim Cimentos S.A., le sixième producteur de ciment le plus important du monde, et à la Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ), un investisseur institutionnel de long terme, par l'entremise de son investissement dans Société en commandite Gestion McInnis (SEC Gestion McInnis).

Cette alliance commerciale permettra de renforcer considérablement le positionnement stratégique des activités combinées de la coentreprise par une capacité de production de ciment accrue, des efficiences opérationnelles et un réseau de distribution amélioré.

La société Votorantim Cimentos International détiendra 83 % des actions de la coentreprise et la CDPQ en détiendra 17 %. Les deux parties transféreront leurs actifs nord-américains respectifs à l'entité combinée. Les actifs de Votorantim Cimentos comprennent principalement des usines de ciment situées à Bowmanville et à St. Marys, au Canada, et des usines situées à Detroit et à Charlevoix, au Michigan, ainsi qu'à Dixon, en Illinois, aux États-Unis, en plus de son vaste réseau de distribution principalement implanté dans la région des Grands Lacs. Parmi les actifs de Ciment McInnis figurent l'usine de Port-Daniel-Gascons ainsi que tous ses terminaux situés au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et dans la région du nord-est des États-Unis, en plus de ses opérations maritimes.

« La création de cette entité combinée nous permet d'établir un partenariat avec un joueur de calibre mondial doté d'une présence établie - ainsi qu'un solide bilan en matière de rentabilité - en Amérique du Nord en vue d'assurer l'exploitation de l'usine de Ciment McInnis à Port-Daniel-Gascons, l'une des installations les plus modernes et les plus efficientes dans la région. Ce partenariat permettra à l'usine de Port-Daniel-Gascons de tirer parti de l'expertise en matière de production, de distribution et d'exploitation de Votorantim Cimentos pour développer les principaux marchés, particulièrement dans l'Est du Canada, dans la région des Grands Lacs ainsi que le long de la côte nord-est des États-Unis, afin de combler la demande croissante en ciment », a dit Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable de la CDPQ.

« Cette transaction cadre avec la stratégie en matière de gestion du portefeuille de Votorantim Cimentos, qui priorise les investissements dans des marchés dans lesquels nous sommes déjà présents, en plus de favoriser l'expansion géographique dans des endroits qui présentent d'intéressantes perspectives de croissance. Le réseau de distribution ainsi que l'usine des plus modernes de Ciment McInnis permettent de nous doter d'une position efficiente sur le plan des coûts dans une région intéressante, avec l'accès à de nouveaux marchés et une multitude d'opportunités », ajoute Marcelo Castelli, PDG mondial de Votorantim Cimentos.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée des perspectives qui s'offrent à Votorantim Cimentos en Amérique du Nord grâce à cette coentreprise, et nous nous réjouissons particulièrement du partenariat avec la CDPQ, un important investisseur institutionnel qui partage notre approche de long terme en matière d'investissement en plus de notre engagement à l'égard de pratiques commerciales durables et les meilleures de leur catégorie », estime João Schmidt, PDG de Votorantim S.A., société mère de Votorantim Cimentos.

La demande croissante en matière de développement d'infrastructures critiques à travers l'Amérique du Nord - et l'importance accordée à de nouveaux projets de grande envergure en vue de favoriser la reprise économique -, font que les perspectives du marché dans le domaine du ciment demeurent positives. L'usine de Port-Daniel-Gascons de Ciment McInnis au Canada, qui offre une capacité annuelle de 2,2 millions de tonnes, est la première construite pour desservir l'Est du Canada, le nord-est des États-Unis ainsi que la région des Grands Lacs depuis plus de 50 ans - complétant ainsi la présence de longue date de St. Marys Cement dans la région. Ciment McInnis a bâti un terminal maritime en eaux profondes adjacent à l'usine et elle exploite trois navires et un réseau de distribution composé de 10 terminaux (maritimes, ferroviaires et destinés aux camions) localisés de manière stratégique aux États-Unis comme au Canada.

Engagement à l'égard du développement durable et de la région de Port-Daniel-Gascons

Les sociétés Votorantim Cimentos et Ciment McInnis ont toutes deux un engagement profond à l'égard de l'utilisation de technologies de pointe pour favoriser l'implantation de pratiques commerciales durables et appuyer les collectivités locales là où elles exercent leurs activités. Dans le cadre de l'accord visant la coentreprise annoncée aujourd'hui, les parties se sont engagées à maintenir les emplois et les installations de l'usine de Port-Daniel-Gascons au minimum jusqu'en 2029. Par ailleurs, l'entité combinée déploiera des initiatives à l'usine de Port-Daniel-Gascons qui viseront la réduction de l'empreinte carbone de l'industrie cimentière, en plus de travailler étroitement avec les meilleurs experts et les intervenants locaux afin de veiller à ce que la région bénéficie de ces activités.

La société Votorantim Cimentos gère les impacts de ses activités et s'emploie à en améliorer la durabilité. Entre 1990 et 2019, Votorantim Cimentos a réduit ses émissions de CO 2 par tonne de ciment de 23 %. L'entreprise a récemment approuvé ses engagements en matière de développement durable pour 2030, lesquels prévoient des objectifs clairs dans sept domaines : réduire son empreinte environnementale, promouvoir une économie plus circulaire, participer à la création conjointe de solutions durables, exercer ses activités en faisant preuve d'intégrité et de transparence, promouvoir un milieu diversifié et inclusif, partager ses valeurs avec ses communautés, en plus de promouvoir la sécurité, la santé et le bien-être. La vision de Votorantim Cimentos est d'atteindre la neutralité carbone dans le domaine du ciment d'ici 2050.

Solide présence en Amérique du Nord et position de chef de file du marché

Fondée en 1933, Votorantim Cimentos est une société mondiale qui est active dans le domaine des matériaux de construction, des mines, de la chaux agricole, du cotraitement et de la gestion des déchets. Comptant 256 sites industriels à travers le monde, l'entreprise dispose d'une capacité installée en matière de ciment de 52,8 millions de tonnes. La présence de Votorantim Cimentos en Amérique du Nord remonte à 2001, lorsqu'elle a fait l'acquisition de la société St. Marys Cement, société canadienne fondée en 1912 dans la ville de St. Marys, en Ontario. Avec ses usines intégrées de ciment situées à St. Marys et Bowmanville, en Ontario, de même qu'à Detroit et à Charlevoix, au Michigan, St. Marys Cement dessert actuellement des clients canadiens et américains dans la région des Grands Lacs. Pourvue d'une capacité de production de 5,2 millions de tonnes, St. Marys Cement a participé à des projets historiques tels que la Tour CN, le Roy Thomson Hall, le Maple Leaf Gardens ainsi que de la station nucléaire de Darlington, en plus de plusieurs autres projets d'ingénierie, civiques et résidentiels qui ont considérablement contribué à la croissance et à la prospérité du Canada.

La transaction demeure assujettie au respect des conditions de clôture habituelles, dont l'approbation par les autorités réglementaires du Brésil, du Canada et des États-Unis. D'ici à ce que la transaction soit conclue, les deux sociétés poursuivront leurs activités en tant qu'entreprises distinctes.

Moelis & Company LLC a agi à titre de conseillère financière exclusive de Votorantim Cimentos. HSBC a agi à titre de conseiller financier principal en collaboration avec la Financière Banque Nationale et BMO Marchés des capitaux auprès de la CDPQ pour cette transaction.

À propos de Votorantim Cimentos

Votorantim Cimentos est l'une des plus importantes sociétés mondiales du secteur. Son portefeuille dans le domaine des matériaux de construction comprend non seulement le ciment mais également le béton, les mortiers et les agrégats. La société dispose également d'entreprises dans les domaines de la chaux agricole, de la gestion des déchets et du cotraitement. En plus du Brésil, Votorantim Cimentos est stratégiquement implantée, sur le plan administratif et des opérations, à proximité des plus importants marchés de consommateurs en croissance dans 10 pays, soit l'Argentine, la Bolivie, le Canada, le Luxembourg, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Espagne, les États-Unis et l'Uruguay. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.votorantimcimentos.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

