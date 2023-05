QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - OSEntreprendre dévoile aujourd'hui les six finalistes du Prix du public national, propulsé par Vidéotron Affaires dans le cadre de la 25e édition du Défi OSEntreprendre. Ces entrepreneurs ont impressionné les membres des jurys nationaux de chacune des catégories officielles du volet Création d'entreprise par leur enthousiasme contagieux qui mobilise des appuis significatifs dans leur milieu.

Les six finalistes :

Kangoo et cie , Centre-du-Québec

, Centre-du-Québec Communo-Vet , Bas-Saint-Laurent

, Bas-Saint-Laurent Alcyon sel de mer , Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine Tool , Capitale-Nationale

, Capitale-Nationale Les Pareurs du Nord , Saguenay-Lac-Saint-Jean

, Saguenay-Lac-Saint-Jean Solstice sauna, Estrie

En plus d'une bourse de 2 000 $, le récipiendaire du Prix du public national recevra rayonnement et visibilité sur les différentes plateformes d'OSEntreprendre. L'entreprise avec le plus de votes sera dévoilée lors du 25e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, qui se déroulera le 7 juin 2023 au Palais Montcalm à Québec.

D'ici là, rendez-vous sur osentreprendre.quebec d'ici le 6 juin 2023, 16 h pour en apprendre davantage sur chacune des entreprises finalistes et voter pour sa préférée.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum.

