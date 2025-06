Célébrons l'esprit d'entreprendre des lauréats nationaux 2025 du Défi OSEntreprendre

QUÉBEC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Ces entrepreneurs, ces élèves, accompagnés par leurs intervenants scolaires, et ces étudiants qui viennent de toutes les régions du Québec ont en commun d'avoir osé. Hier soir, au Palais Montcalm, leur courage, leur créativité et leur engagement ont été célébrés lors du 27e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre.

Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de fierté, les lauréats nationaux 2025 ont été dévoilés devant quelques centaines d'invités rassemblés à Québec et à distance. Animée par Anaïs Favron, cette soirée était présidée par Rachelle Séguin et Andrea Gomez d'Omy Laboratoires, lauréat national Création d'entreprise 2018, devenues depuis des modèles inspirants de persévérance et d'innovation.

Des initiatives portées par l'esprit d'entreprendre d'ici

Derrière chaque lauréat, il y a une histoire. Celle d'un petit garçon étonné de ses superpouvoirs, d'un entrepreneur surpris du chemin parcouru ou de l'initiatrice d'une technologie de demain au moment du grand vertige de se lancer pour vrai, de concrétiser une idée en action alors qu'il n'y a pas encore d'usine, de chiffre d'affaires, de brevets, d'employés…

« Nous sommes là avec conviction pour soutenir ce passage de l'ombre à la lumière, fiers de ces gens d'ici qui partagent le commun de déployer leur esprit d'entreprendre en percevant un besoin, en imaginant une solution et en passant à l'action pour la concrétiser », a souligné Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Ensemble, ces gens contribuent à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Au total, 34 prix nationaux ont été remis dans les différents volets du Défi OSEntreprendre, qui sera de retour pour sa 28e édition en 2025-26.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des élèves, appuyés par leurs intervenants scolaires, des étudiants ainsi que des entrepreneurs. Cette initiative d'envergure est soutenue par des acteurs engagés : le gouvernement du Québec, Desjardins, Québecor, Vidéotron Affaires, Les Éditions CEC, Spektrum, l'Ordre des CPA du Québec, la Caisse d'économie solidaire, la Fondation pour l'éducation à la coopération et la mutualité, Hydro-Québec, une dizaine de partenaires Bronze et un large réseau d'alliés stratégiques.

