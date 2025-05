Suivons les lauréats régionaux 2025 du Défi OSEntreprendre à la finale nationale!

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Des gens partout au Québec ont franchi un nouvel échelon du Défi OSEntreprendre en remportant le titre de lauréat régional. Qui sont ces entrepreneurs, élèves et étudiants, dont la candidature a été sélectionnée parmi les 2 281 inscrites? Découvrez-les ici.

Soutenir l'esprit d'entreprendre est plus essentiel que jamais

Le Québec vit une forte zone de turbulence et l'un des principaux atouts pour y faire face est de valoriser, soutenir et propulser un esprit d'entreprendre fort.

Les galas régionaux, qui se sont déroulés dans les derniers jours aux quatre coins du Québec, rappellent combien il est important de se rassembler autour de ceux qui osent, particulièrement des entrepreneurs en démarrage - ce moment du grand vertige de se lancer pour vrai, de concrétiser une idée en action alors qu'il n'y a pas encore d'usine, de chiffre d'affaires, de place d'affaires, de brevets ou d'employés.

En route vers la finale nationale à Québec

Le processus de sélection par jury se poursuit à l'échelon national durant les prochaines semaines. Les lauréats nationaux seront dévoilés le 11 juin 2025 au Palais Montcalm à Québec lors du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, animé par Anaïs Favron.

L'événement d'envergure se déroulera sous la présidence d'honneur de Rachelle Séguin et d'Andrea Gomez d'Omy Laboratoires, lauréat national 2018 du Défi OSEntreprendre. Une sélection par les membres du jury qui a été significative dans leur parcours : « Le Défi OSEntreprendre nous a apporté de la reconnaissance, de la crédibilité et de précieux contacts. Nos avocats et notre banquier, on les a découverts avec la compétition! ».

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des élèves, appuyés par leurs intervenants scolaires, des étudiants ainsi que des entrepreneurs. Cette initiative d'envergure est soutenue par des acteurs engagés : le gouvernement du Québec, Desjardins, Québecor, Vidéotron Affaires, Les Éditions CEC, Spektrum, l'Ordre des CPA du Québec, la Caisse d'économie solidaire, la Fondation pour l'éducation à la coopération et la mutualité, Hydro-Québec, une dizaine de partenaires Bronze et un large réseau d'alliés stratégiques.

