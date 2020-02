Vote par anticipation lors des élections partielles d'Orléans et d'Ottawa--Vanier

TORONTO, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Le vote par anticipation lors des élections partielles dans les circonscriptions électorales d'Orléans et d'Ottawa--Vanier commence le 16 février. Du 16 au 21 février, il sera possible de voter par anticipation au bureau du directeur du scrutin. Entre le 19 et le 21 février, les électeurs pourront voter dans n'importe quel lieu de vote par anticipation situé dans leur circonscription électorale. Le vote par anticipation dans les bureaux des directeurs du scrutin et dans les lieux de vote par anticipation aura lieu entre 10 h et 20 h (heure de l'Est).

Les personnes de citoyenneté canadienne qui résident dans la circonscription électorale d'Orléans ou d'Ottawa--Vanier et qui sont âgées d'au moins 18 ans le jour du scrutin ont les qualités requises pour voter. Une liste exhaustive des candidats est disponible sur elections.on.ca.

Les électeurs inscrits devraient recevoir une carte d'information de l'électeur indiquant les lieux, les dates et les heures de vote par anticipation. Les électeurs qui ne reçoivent pas de carte d'information de l'électeur peuvent tout de même voter, mais il se peut qu'ils doivent mettre à jour ou ajouter leurs renseignements sur la liste des électeurs au moment de voter.

Pour savoir où et quand voter et pour obtenir des exemples de documents d'identification acceptables, consultez elections.on.ca.

Dates importantes

Du 30 janvier au 21 février 2020 - Veuillez présenter une demande pour pouvoir voter par la poste. La date limite pour demander à voter par la poste est le 21 février à 18 h (heure de l'Est). Veuillez retourner le bulletin de vote en blanc rempli d'ici à 18 h (heure de l'Est), le 27 février. Les formulaires de demande sont disponibles sur elections.on.ca ou dans les bureaux des directeurs du scrutin.

Du 30 janvier au 26 février 2020 - Il est possible de voter par bulletin de vote spécial dans les bureaux des directeurs du scrutin jusqu'à 18 h, le 26 février. Les électeurs devront remplir un formulaire de demande sur elections.on.ca ou dans leur bureau du directeur du scrutin avant de pouvoir voter.

13 février 2020 - Une liste complète des candidats dans chaque circonscription électorale sera disponible après 14 h (heure de l'Est) sur elections.on.ca.

Du 16 au 21 février 2020 - Il est possible de voter par anticipation dans les bureaux des directeurs du scrutin entre 10 h et 20 h (heure de l'Est).

Du 19 au 21 février 2020 - Les électeurs peuvent voter dans n'importe quel lieu de vote par anticipation situé dans leur circonscription électorale, entre 10 h et 20 h (heure de l'Est).

Du 26 au 27 février 2020 - La publicité politique est interdite du 26 février à 0 h 01 (heure de l'Est) au 27 février à 23 h 59 (heure de l'Est).

27 février 2020 - La publication de sondages électoraux qui n'ont pas été rendus publics antérieurement est interdite le 27 février, entre 0 h 01 et 21 h (heure de l'Est).

27 février 2020 - Jour du scrutin - Les bureaux de vote seront ouverts de 9 h à 21 h (heure de l'Est).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez elections.on.ca ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

SOURCE Elections Ontario

Renseignements: Élections Ontario - Relations avec les médias, [email protected], 1 866 252-2152

Liens connexes

https://www.elections.on.ca/fr.html