TORONTO, le 4 mars 2025 /CNW/ - La compilation officielle des résultats de la 44e élection générale de l'Ontario a eu lieu du 1er au 3 mars et a maintenant pris fin.

Conformément à la législation, les directeurs du scrutin ont fourni au directeur général des élections (DGE) une compilation finale pour chaque bureau de vote, indiquant le nombre total de votes exprimés pour chaque candidat ou candidate, plus le nombre de bulletins refusés, non marqués et rejetés.

Le site Web d'Élections Ontario affiche désormais les résultats par circonscription électorale et lieu de vote. Vous trouverez des renseignements sur la compilation officielle et les dépouillements judiciaires à elections.on.ca/fr.

La compilation officielle dans les circonscriptions électorales de Mississauga--Erin Mills et de Mushkegowuk--Baie James a confirmé des marges de victoire inférieures à 25 suffrages. Par conséquent, aux termes de la Loi électorale, les directeurs du scrutin demandent, par voie de requête, un dépouillement judiciaire dans ces circonscriptions.

Le DGE a ordonné la publication prochaine dans la Gazette de l'Ontario d'un avis comportant le nom des candidats élus députés provinciaux.

Citation

« Maintenant que la compilation officielle de la 44e élection générale de l'Ontario est terminée, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à rendre le processus de vote transparent et impartial, permettant ainsi de maintenir la confiance du public envers le système électoral. »

Greg Essensa , directeur général des élections de l' Ontario

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

