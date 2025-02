For accessibility assistance with this document, please phone Elections Ontario at 1-888-668-8683, Fax at 1-866-714-2809, TTY at 1-888-292-2312 or [email protected].

TORONTO, le 28 févr. 2025 /CNW/ - D'après les résultats non officiels, 5 023 587 électeurs (soit 45,4 % des électeurs inscrits) ont voté lors de la 44e élection générale de l'Ontario.

Les chiffres de la participation incluent les électeurs ayant voté par la poste, dans les bureaux électoraux locaux, dans le cadre d'une visite à domicile, par anticipation et le jour du scrutin.

Après la fermeture des bureaux de vote le soir de l'élection, les résultats non officiels sont publiés sur elections.on.ca/fr et font état du nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat ou candidate. Une fois la compilation officielle effectuée, soit du 1er au 3 mars, les résultats officiels incluront le nombre total de bulletins marqués, refusés, non marqués et rejetés pour chaque bureau de vote.

Les résultats non officiels des circonscriptions électorales de Mississauga--Erin Mills et de Mushkegowuk--Baie James font état à l'heure actuelle de marges de victoire inférieures à 25 suffrages. Conformément à la Loi électorale, si la compilation officielle confirme une marge se situant dans ce seuil, le directeur ou la directrice du scrutin devra demander, par voie de requête, un dépouillement judiciaire. Élections Ontario attendra la fin du processus de compilation officielle avant de décider des étapes suivantes.

Citation

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont rendues aux urnes pour voter lors de la 44e élection générale de l'Ontario, de même que les dizaines de milliers de membres du personnel électoral qui ont aidé les électeurs et électrices dans les bureaux de vote et qui ont permis aux Ontariens et Ontariennes de voter de plusieurs façons, tous les jours durant la période électorale. Je vous remercie pour votre soutien et votre engagement envers notre démocratie. »

- Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

