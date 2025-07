Vote favorable des employés - Une entente équilibrée et porteuse pour l'avenir

QUÉBEC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) se réjouit de l'adoption de l'entente de principe intervenue avec le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). Le vote favorable des employés syndiqués écarte le scénario d'une grève dans les établissements et permet à toute l'organisation de se tourner vers l'avenir.

Tous les établissements du réseau de la Sépaq maintiendront leurs opérations normalement. Une communication sera envoyée dans les prochaines heures à l'ensemble des détenteurs de réservation pour leur signifier que leur séjour et/ou leur activité seront honorés.

"Nous sommes heureux de pouvoir clore ce chapitre et nous concentrer à faire vivre des expériences mémorables aux visiteurs et à conserver des territoires naturels exceptionnels. Nos équipiers et équipières représentent la richesse humaine de la Sépaq. Leur passion, leur dévouement et leur engagement continueront d'être au coeur de notre mission et de nos succès", a déclaré le président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy.

Les efforts déployés par les équipes de négociation des deux parties ont également été salués. Le vote favorable à l'entente de principe par les employés syndiqués mènera à la signature officielle de la nouvelle convention collective valide jusqu'au 31 décembre 2028. La Sépaq s'était engagée à bonifier les conditions de travail de ses employés dans le cadre d'une entente respectueuse de sa capacité de payer et qui ne refilait pas une facture supplémentaire aux visiteurs.

