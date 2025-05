Vote de grève pour 1320 employés de la STM

MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - Ce mardi soir en assemblée générale, les membres du personnel administratif, technique et professionnel de la Société de transport de Montréal (STM) se sont dotés d'un mandat de grève, adopté par un vote à 87 %. Il s'agit du tout premier du genre en plus de 40 ans d'histoire de ce syndicat, section locale 2850 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Ce tournant résulte d'un ras-le-bol exceptionnel de ces employés face à l'enlisement des pourparlers pour le renouvellement de leur convention collective.

« Après un an de négociations et 28 rencontres, l'employeur n'a toujours pas déposé toutes ses demandes. Nous n'avons même pas pu aborder un ensemble de sujets-clés, comme les vacances, congés, droits parentaux et retraite progressive », d'expliquer Stéphane Lamont, président du Syndicat du personnel administratif, technique et professionnel du transport en commun (SCFP 2850).

Le syndicat n'a pas manqué de noter que la directrice générale de la STM aurait reçu un salaire de 474 000 $ en 2024, une hausse de 6,5 % de sa rémunération. Pendant ce temps, l'offre salariale déposée à ce groupe d'employés est de 2,5 % en 2025, 2,5 % en 2026 et seulement 2 % par année de 2027 à 2029 -- soit 11 % sur cinq ans.

« La disparité est choquante entre ce qui est accordé à la haute direction et ce qu'on propose aux salariés qui tiennent le service à bout de bras. Ça aide aussi à comprendre l'état d'esprit des employés que nous représentons », de conclure Stéphane Lamont.

La convention collective de ces 1320 syndiqués est échue depuis le 4 janvier 2025.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

