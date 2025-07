Cols bleus de Laval : avis de grève déposé

LAVAL, QC, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus de Laval (SCFP 4545) a déposé un avis de grève de trois jours aujourd'hui. Les dates prévus sont le 17, 18 et 19 juillet prochain.

« Nous sommes vraiment révoltés de la situation! Ça fait plus de trois ans que nous attendons une nouvelle convention collective. Nous devons encore mettre de la pression afin d'arriver à une entente satisfaisante pour nos membres », d'expliquer le président du Syndicat, Louis-Pierre Plourde.

Ces salarié.e.s réclament des augmentations afin de récupérer leur pouvoir d'achat perdu et actualiser leurs salaires après quatre ans sans augmentation.

« Oui, les pourparlers achoppent sur la question salariale. Une question importante vu l'inflation que nous avons connu ces dernières années. Pour arriver à s'entendre, nous avons donné de la flexibilité organisationnelle et trouver des solutions pour améliorer l'efficience tout en générant certaines économies pour les Lavalloises et les Lavallois », d'ajouter le président syndical.

En attendant le débrayage prévu mi-juillet, le syndicat désire continuer les afin de trouver des solutions à cette impasse.

Le Syndicat (SCFP 4545) représente 850 cols bleus à la Ville de Laval.

