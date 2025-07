Entente de principe chez Vidéotron

MONTRÉAL, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des employé.e.s de Vidéotron (SEVL - SCFP 2815) annonce qu'une entente de prince est survenue avec l'employeur.

« Le syndicat va recommander l'entente de principe. Nous allons nous mettre à pied d'œuvre pour organiser les assemblées générales afin que le membres puissent prendre connaissance de l'entente », d'expliquer Roger Boudreau, président du SEVL (SCFP 2815).

Une assemblée générale spéciale hybride sera organisée dans les prochaines semaines afin que le plus grand nombre de membres puissent y participer.

Le contrat de travail ne vient à échéance que le 31 décembre prochain, mais les parties avaient convenu de se procurer des mandat de part et d'autre afin d'entamer des négociations hâtives.

Le SEVL (SCFP 2815) représente 2500 personnes salariées.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

