Forte mobilisation des chauffeurs du RTL : le message est clair

LONGUEUIL, QC, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Hier, des centaines de chauffeurs et chauffeuses d'autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL), membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 3333, ont manifesté en compagnie de leurs alliés devant le siège social du RTL. Ce rassemblement, tenu en marge de la rencontre du conseil d'administration du RTL, visait à dénoncer les demandes de reculs à la table de négociation et à exiger la reconnaissance de leur travail essentiel.

La mobilisation s'est déroulée de 11 h à 18 h au 1150, boulevard Marie-Victorin, dans une ambiance déterminée et solidaire. Les chauffeurs ont rappelé que leur convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024 et que, malgré 36 rencontres de négociation dont huit journées de médiation, l'employeur persiste à réclamer des concessions inacceptables.

« Nos membres ont envoyé un message fort aujourd'hui : nous ne reculerons pas. Nous sommes fiers de notre travail, mais nous refusons de continuer à faire des concessions qui appauvriront nos membres et diminueront leur pouvoir d'achat. La mairesse et le conseil doivent comprendre que le respect passe par des conditions de travail à la hauteur », a déclaré Marc Gingras, président du SCFP 3333.

Les enjeux au cœur du conflit incluent la rémunération des déplacements non payés, la qualité des horaires, le maintien du pouvoir d'achat et le maintien des acquis concernant les assurances collectives et les congés. Le syndicat rappelle que ses membres ont voté à 99,03 % en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8 700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

