Vote de grève chez Purolator

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Lors d'assemblées qui se sont tenues en fin de semaine dernière à Québec et à Montréal, les membres de la section locale 146-Q ont donné leur appui au comité de négociation en votant en faveur d'un mandat de grève à 78%.

Les membres, outrés de voir si peu de considération de l'employeur à leur égard, ont exprimé beaucoup de déception et de frustration envers l'employeur qui n'a jamais fait autant d'argent. Selon la présidente du comité de négociation Julie Ferland, l'employeur n'a jamais osé s'attaquer aux avantages sociaux et aux salaires des travailleurs et travailleuses même durant la période de récession.

« Il est inadmissible de la part d'un employeur qui se targe depuis des mois de faire autant d'argent et qui a investi plus de 1 milliard de dollars, de faire des offres salariales largement en dessous de l'indexation du coût de la vie et de même oser dire que les employés sont très bien payés pour le travail qu'ils font. Nos membres sont prêts à aller jusqu'au bout pour se faire respecter! » exprime Marcel Rondeau, représentant national.

Le comité de négociation aura l'opportunité de livrer ce message à l'employeur le 18 septembre prochain lors d'une rencontre de conciliation devant le Service fédéral de médiation et de conciliation.

Purolator emploie près de 164 membres d'Unifor au Québec, occupant les postes d'agents au comptoir des points de cueillette et d'expédition et du service à la clientèle.

À propos d'Unifor

Fondé en août 2013, Unifor a été créé par la rencontre du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) et des Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA). Le syndicat représente plus de 310 000 membres au Canada, dont près de 55 000 au Québec. Uniquement dans le secteur forestier, Unifor représente plus de 12 000 membres. Unifor est aussi affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

