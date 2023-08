Vote de grève à la municipalité de Duhamel

DUHAMEL, QC, le 15 août 2023 /CNW/ - Les 20 employés municipaux cols blancs et cols bleus de Duhamel, en Outaouais, se sont dotés d'un mandat de grève. Réunis en assemblée générale syndicale le 10 août dernier, ils ont voté à l'unanimité en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Représentés par la section locale 4986 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), ces employés sont sans convention collective depuis le 30 avril 2023. Neuf séances de négociation ont eu lieu entre le 17 avril et le 27 juin derniers. Plusieurs éléments ont été réglés, mais les pourparlers bloquent sur la question du rattrapage salarial.

« D'un côté, nous avons devant nous un employeur qui aime à dire que sa municipalité ne manque pas de moyens. D'un autre côté, ses employés ont des salaires sensiblement inférieurs à la moyenne des municipalités de la région. Malheureusement, ils se font dire qu'il n'est pas possible d'obtenir de correctifs appropriés, même en période de rareté de la main-d'œuvre », d'expliquer Guy Gosselin, conseiller syndical au SCFP.

« Les employés municipaux se sont donc dotés d'un mandat de grève pour souligner le sérieux de la situation. Aussi, nous avons demandé à l'employeur de participer au processus de médiation offert par le ministère du Travail du Québec. Il est temps de conclure cette négociation. Des salaires adéquats seront un bon investissement pour les citoyens de Duhamel, qui sont capables de se payer des services municipaux de qualité. Dans le monde municipal en 2023, l'expertise interne et la rétention de la main-d'œuvre, ce sont des incontournables », de conclure Guy Gosselin.

