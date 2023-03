Volonté du premier ministre de modifier la gouvernance et la gestion du secteur de l'éducation

QUÉBEC, le 4 mars 2023 /CNW/ - En suivi à la publication d'un article de La Presse dans lequel le premier ministre François Legault annonce vouloir procéder à d'importants changements dans la gouvernance et la gestion des deux plus gros réseaux publics, santé et éducation, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) souhaite faire valoir l'importance de placer la réussite des élèves au cœur des discussions et des décisions. « Les derniers changements apportés à la Loi sur l'instruction publique, en février 2020, avaient notamment en trame de fond l'importance de la subsidiarité et donc, de rapprocher les décisions de l'élève. Le projet de loi dont découlera cette annonce du premier ministre devra exposer clairement dans quelle mesure cette nouvelle réforme gouvernementale saura tenir compte de cet aspect important dans la gouvernance et la gestion quotidienne des centres de services scolaires », a déclaré Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

Puisque qu'une commission parlementaire est à prévoir, la FCSSQ saura porter la voix de ses membres afin de veiller à ce que les divers articles contenus dans le projet de loi permettent, au réseau de l'éducation, d'avoir tous les leviers pour assurer la réussite des élèves, leur bien-être et leur persévérance. « Engagée, ouverte, innovante et collaboratrice, la FCSSQ travaille et continuera à travailler avec ardeur afin d'offrir le meilleur au réseau de l'éducation. Ce faisant, elle réitère l'importance du dialogue et de l'étroite collaboration entre les acteurs du terrain et le gouvernement », a soutenu Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

Twitter: @FCSSQc

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Catherine Roy, Conseillère en communications, Secteur des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél.: 418-651-3220, [email protected]