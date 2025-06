Semaine nationale de l'engagement parental - Valorisons l'implication des parents dans le monde de l'éducation!

QUÉBEC, le 2 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est fière de souligner la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation, qui se déroulera du 1er au 7 juin. Au Québec, plus de 18 000 parents s'impliquent activement dans différentes initiatives visant à assurer le bien-être, l'accompagnement et la réussite éducative des élèves. Leur engagement est un élément clé dans la diversité des services scolaires offerts et cette semaine de célébration leur rend hommage en soulignant leur rôle déterminant.

« Grâce à leur implication, les parents collaborent au choix des orientations éducatives des écoles afin que les décisions et les actions soient encore plus cohérentes avec les besoins des jeunes. Leur participation est un véritable moteur pour la réussite scolaire et le bien-être des élèves. La Semaine nationale de l'engagement parental en éducation est une occasion de mettre en lumière la contribution essentielle des parents dans le parcours éducatif des jeunes et de renforcer la collaboration entre les familles, les écoles et les communautés. » a déclaré M. Dominique Robert, président-directeur général de la FCSSQ.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

