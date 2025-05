Journée de valorisation du personnel scolaire - Le personnel scolaire engagé dans le développement de milieux d'apprentissage stimulants

QUÉBEC, le 27 mai 2025 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) souligne aujourd'hui la 4e édition de la Journée de valorisation du personnel scolaire. Plus que jamais, le personnel scolaire joue un rôle déterminant. Son engagement, son professionnalisme et sa bienveillance contribuent au bien-être et à l'épanouissement des élèves. Le personnel enseignant, professionnel, de soutien et d'encadrement s'investit pleinement dans la mise en place de milieux d'apprentissage stimulants pour favoriser des parcours scolaires harmonieux et la réussite éducative de tous les élèves.

« Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers tous les membres du personnel œuvrant au sein du réseau public de l'éducation. La complémentarité des expertises permet d'offrir les meilleures conditions pour instruire, socialiser et qualifier les élèves, trois piliers fondamentaux de l'école publique. Ces gens de cœur ont choisi de dédier leur carrière au bien-être et à l'éducation des élèves et je tiens à souligner leur travail remarquable et leur engagement exceptionnel. », a déclaré le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

