Un réinvestissement au bénéfice des élèves

QUÉBEC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) salue la révision de l'effort budgétaire demandé au réseau de l'éducation publique par le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ). Les sommes de 425 M$ dégagées permettront de rétablir, en grande partie, les services directs aux élèves qui étaient jusqu'à maintenant menacés.

Certes, des efforts budgétaires demeurent et les mesures d'optimisation budgétaire déjà entamées depuis la mi-juin seront revues dans l'objectif de minimiser leur impact sur les services aux élèves.

« Les sommes allouées aujourd'hui permettront d'apaiser les craintes exprimées par le réseau, les parents et l'ensemble de la population. Toutefois, à six semaines de la rentrée, l'ampleur du défi logistique et humain est considérable. Les centres de services scolaires sont déjà à évaluer les services qui pourront être redéployés et sont mobilisés pour assurer une rentrée scolaire aussi harmonieuse que possible. Il faudra beaucoup de rigueur et de solidarité pour relever ce défi en aussi peu de temps », a précisé M. Dominique Robert, président-directeur général de la FCSSQ.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

