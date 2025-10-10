Une infrastructure de paiement personnalisée développée par Nuvei alimente le service d'abonnement aux voitures connectées du constructeur automobile

MONTRÉAL, 10 octobre 2025 /CNW/ - Nuvei Corporation a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Volkswagen Brésil pour lancer une solution de paiement complète pour les véhicules connectés au Brésil. Cette collaboration permet à Volkswagen de proposer des services de connectivité par abonnement via une application intégrée au système multimédia VW Play Connect, qui a fait ses débuts dans la nouvelle Nivus en 2024 et est déjà disponible pour les nouveaux modèles T-Cross et Tera en 2025.

L'application présente de nombreuses fonctionnalités, allant de la connectivité du véhicule et des commandes à distance aux informations sur l'entretien et le financement du véhicule. L'infrastructure de paiement personnalisée de Nuvei permet des paiements récurrents fluides qui couvrent à la fois les services connectés de Volkswagen et les forfaits de données des fournisseurs de télécommunications.

Cette collaboration représente une avancée considérable dans le domaine de la technologie des véhicules connectés, Nuvei ayant développé une infrastructure complexe complète qui permet le traitement des paiements pour les services de l'application. L'architecture de paiement sophistiquée développée par Nuvei intègre plusieurs fournisseurs de services dans un flux de paiement unifié, créant ainsi une expérience fluide pour les clients de la marque. Volkswagen tirera parti de la portée mondiale de Nuvei pour étendre la solution à d'autres marchés, en particulier en Amérique latine.

Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat avec Volkswagen. En tant que fournisseur de technologies de paiement, nous voulons être un véritable partenaire pour nos clients, et cette collaboration illustre parfaitement cette approche. Nous avons travaillé sans relâche pour comprendre les besoins particuliers de Volkswagen, et en concevant une solution qui facilite le paiement des abonnements pour les services de voiture connectés, nous aidons la marque à améliorer ses relations avec ses clients grâce à des expériences de paiement harmonieuses. »

À propos de Nuvei

Nuvei est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

