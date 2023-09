Volet petite enfance de Francisation Québec - Plus de 425 000 $ pour l'apprentissage du français dans le réseau de la petite enfance

CHÂTEAUGUAY, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit son objectif de favoriser davantage l'apprentissage du français chez les familles immigrantes. C'est pourquoi la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, octroie 425 220 $ au Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) pour maximiser l'utilisation d'une application nommée « Komm ». Cette application s'adresse au personnel éducateur en service de garde, aux enfants en apprentissage du français et à leurs parents.

L'annonce s'est faite en compagnie de la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, et de la directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, Mme Francine Lessard.

Cette application mobile se veut un outil d'accompagnement destiné à enrichir les interactions langagières quotidiennes du personnel éducateur en service de garde avec les enfants et parents allophones. L'outil a été créé spécialement pour les services éducatifs à la petite enfance avec l'aide d'un comité consultatif composé d'acteurs du réseau de la petite enfance, d'une orthophoniste et de personnes intervenantes qui travaillent pour des organismes d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes.

L'aide financière accordée au CQSEPE permettra la gratuité de l'application, la promotion et une large distribution de ses outils complémentaires, tels que livrets et journaux de bord, aux familles qui bénéficient de services de garde éducatifs à la petite enfance, soit dans le réseau des centres de la petite enfance (CPE) et en milieu familial, soit en service de garde en communauté et en entreprise.

Offre de services à la famille et à la petite enfance

Ce partenariat avec le CQSEPE s'inscrit dans le nouveau Programme de soutien à la francisation (PSF), dont le troisième volet est consacré à la petite enfance. Ce volet privilégiera des projets pouvant être partagés avec d'autres milieux de services de garde éducatifs à l'enfance. Le programme, lancé dans le cadre de Francisation Québec, a pour objectifs d'apporter un complément à l'action gouvernementale d'offre de services d'apprentissage du français et de l'enrichir par l'apport de nouvelles approches, d'expertises et de meilleures pratiques en apprentissage du français incluant des activités d'initiation au français.

Mise en œuvre depuis le 1er juin 2023, Francisation Québec est l'unique point d'entrée gouvernemental pour les services d'apprentissage du français pour les personnes et les entreprises. Francisation Québec a aussi pour responsabilité d'appuyer des projets ou de favoriser des initiatives visant l'apprentissage du français par le jeu et l'éveil à la langue française pour les enfants d'âge préscolaire. Ainsi, Francisation Québec favorisera la mise en place, notamment par les familles qui bénéficient de services de garde, d'activités visant l'apprentissage du français par les tout-petits de toutes origines.

« En soutenant ce projet qui s'adresse à la clientèle fréquentant le milieu de la petite enfance, nous agissons directement pour favoriser une intégration en français des nouvelles familles qui choisissent le Québec comme terre d'accueil. L'aide annoncée permettra aux parents allophones de s'ouvrir vers un mode de vie en français, facilitant ainsi leur intégration et celle de leurs enfants à la société québécoise. Il s'agit d'une initiative concrète et adaptée aux différents milieux. Je tiens à remercier le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance pour sa collaboration dans l'atteinte de cette mission : bâtir un Québec francophone et inclusif. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Cet investissement permettra d'en faire plus dans les services de garde éducatifs à l'enfance pour aider les tout-petits et leurs parents à apprendre le français. Je suis fière d'avoir participé à l'annonce de ce beau projet, d'autant plus qu'il est le fruit d'un important travail réalisé par les acteurs du terrain, qui rehausse encore davantage les services offerts aux familles immigrantes dans les milieux de garde. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Voici un autre bel exemple que notre gouvernement est en action pour favoriser l'apprentissage du français pour tous ceux et toutes celles qui le désirent, notamment les nouveaux arrivants, et ainsi contribuer à la réussite du processus d'intégration de ces familles. La connaissance du français est une condition essentielle à une intégration réussie et cette application novatrice et gratuite destinée au personnel éducateur en services de garde, aux enfants et à leurs parents est une mesure concrète pour assurer l'avenir du français au Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« Le CQSEPE est extrêmement fier de l'investissement du gouvernement du Québec pour rendre l'application "Komm" accessible, gratuitement, à l'ensemble des acteurs du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, aux parents utilisateurs de ces services et aux tout-petits. Dans l'application "Komm", ce sont plus de deux cents pictogrammes qui permettent aux intervenantes et intervenants en service de garde éducatif d'enrichir leurs interactions langagières quotidiennes avec les tout-petits et leurs parents, tout en favorisant le développement de leur langage, en français. Le CQSEPE profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à la création de ce bel outil. »

Francine Lessard, directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance

