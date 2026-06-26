Volet « Chaîne de l'agriculture verte » lors de la 4e édition du CISCE : L'innovation basée sur l'IA dans les chaînes d'approvisionnement agroalimentaires mondiales

PÉKIN, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le volet « Chaîne de l'agriculture verte » de la quatrième édition du CISC (China International Supply Chain Expo - Salon international chinois de la chaîne d'approvisionnement) a réuni plus de 100 entreprises du secteur agroalimentaire venues du monde entier. Tournée vers l'avenir de l'agriculture technologique, ce volet a mis en avant des innovations couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur agricole et a offert une plateforme d'échanges internationaux visant à garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire mondiale.

Section Chaîne de l'agriculture verte : rendre les aliments plus sûrs

Une coalition de partenaires de la chaîne d'approvisionnement mondiale, comprenant notamment China State Railway Group, ICBC, China Telecom, SINOMACH, COSCO Shipping, Huafeng Meteorological Media Group, Cargill, Louis Dreyfus Company, CP Group, Syngenta et McDonald's China, sous l'égide de COFCO, a publié une initiative conjointes visant à mettre en place une chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire mondiale sûre et résiliente. Cette initiative invite toutes les parties prenantes à partager les meilleures pratiques en matière de chaîne d'approvisionnement, à renforcer la résilience face aux risques, à accélérer l'adoption des nouvelles technologies tout au long de la chaîne de valeur agricole, et à soutenir la modernisation agricole, la transformation numérique et le développement durable.

L'IA était l'un des principaux thèmes de ce volet. Le groupe Beidahuang a présenté un modèle d'IA agricole axé sur la conformité, s'appuyant sur des machines agricoles autonomes et un réseau de surveillance des terres agricoles à cinq dimensions. SINOMACH a présenté sa gamme d'équipements agricoles intelligents, ainsi qu'une plateforme de gestion agricole basée sur l'intelligence artificielle. La société Jishuo Technology, basée en Mongolie intérieure, a présenté en avant-première mondiale son système de conseil basé sur l'IA destiné au secteur de l'élevage, doté de capteurs exclusifs permettant un suivi à long terme de la santé des animaux.

Des entreprises agroalimentaires chinoises et internationales de premier plan ont présenté l'ensemble de l'écosystème « de la ferme à l'assiette ». Le groupe CP a présenté son modèle de chaîne d'approvisionnement intégrée « Agriculture 4.0 ». McDonald's China et Yum China ont mis en avant leurs partenariats en matière d'agriculture régénératrice, ainsi que leurs solutions logistiques autonomes, capables de satisfaire aux exigences de livraison à température contrôlée. Syngenta a publié un guide sur les pratiques d'agriculture régénératrice en Chine. Yili, Feihe et Junlebao ont présenté leurs systèmes de traçabilité des produits laitiers et leurs technologies d'élevage exclusives, tandis que les délégations régionales venues du Qinghai et de Tianjin ont mis en avant des produits issus de l'agriculture biologique de haute montagne et des spécialités alimentaires destinées aux consommateurs.

Ce volet présentait également davantage de services transfrontaliers. La Banque agricole de Chine a fait ses débuts au salon et y a présenté des solutions liées à l'agriculture intelligente. Optimize Integration Group a montré comment l'intelligence artificielle peut contribuer à réduire les délais de dédouanement des produits agricoles. Des prestataires internationaux de services d'entreposage et des organismes de certification du soja durable ont également pris part à ce volet.

Réunissant des multinationales, des leaders chinois de l'agroalimentaire, des pôles industriels régionaux et des innovateurs technologiques, ce volet a mis en avant les avancées en matière de modernisation agricole et de transformation numérique dans l'ensemble du secteur. L'innovation numérique permet une agriculture plus précise et plus efficace, la coopération transfrontalière renforçant la résilience et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire mondiale.

SOURCE China International Supply Chain Expo

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