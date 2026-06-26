La section Chaîne de fabrication de pointe à la CISCE met en lumière l'économie à basse altitude, la chaîne de valeur de l'aviation et les innovations en matière de nouveaux matériaux

PÉKIN, 26 juin 2026 /CNW/ - Sous le thème « Rendre la production plus efficace », la section Chaîne de fabrication de pointe de la quatrième Expo internationale chinoise de la chaîne d'approvisionnement (CISCE) présente la chaîne de valeur de la fabrication, de la R&D et de la conception aux matériaux de pointe, aux composants essentiels, à la fabrication intelligente et à l'équipement haut de gamme. L'exposition souligne le rôle de la fabrication de pointe dans l'adoption des technologies et le soutien de la collaboration internationale.

Chaîne de fabrication de pointe : rendre le secteur manufacturier plus efficace

La zone économique basse altitude de 1 000 mètres carrés rassemble plus de 30 entreprises et startups établies de Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Shenzhen et d'autres régions. La zone présente des systèmes aéronautiques complets, des composants essentiels et des applications du monde réel, y compris l'intervention d'urgence et la logistique intelligente, illustrant l'évolution du secteur vers le déploiement commercial.

Dans le secteur de l'aviation, Airbus expose aux côtés de 15 grands fabricants aéronautiques du monde entier, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aviation - des matériaux de pointe, des fixations et des aérostructures aux services opérationnels et au recyclage des composites. Le 22 juin, Airbus, l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) et l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC) ont organisé conjointement le forum « Finance Empowering the Aviation Industry », réunissant des acteurs des secteurs aéronautique et financier pour discuter de la collaboration de l'industrie.

Le nouveau segment des matériaux met en lumière les avancées de la technologie des matériaux. Jilin Chemical Fiber présente sa fibre de carbone à ultra haute résistance de qualité T1200, la fibre de carbone la plus résistante actuellement produite à l'échelle industrielle dans le monde entier. Le matériau a des applications potentielles allant de la fabrication d'aéronefs commerciaux à l'exploration spatiale profonde. Sinochem présente un portefeuille intégré de matériaux pour robots humanoïdes, y compris une peau souple biomimétique et des câbles tendineux pour les mains robotisées. Aluminum Corporation of China présente des matériaux et des composants de pointe, y compris des matériaux en aluminium pour l'avion de passagers C919, des matériaux légers pour la carrosserie automobile, des lentilles infrarouges au germanium, de l'alumine spécialisée et des produits de cuivre haute performance.

Des exposants internationaux, dont Siemens et Honeywell, lancent des produits en Chine, notamment des agents industriels d'IA, des systèmes intelligents d'aide à la décision et des technologies à faibles émissions de carbone, reflétant l'intégration continue des multinationales dans l'écosystème manufacturier chinois.

La participation intersectorielle est un autre élément clé de l'exposition de cette année. Gree Group fait ses débuts à la CISCE avec des expositions axées sur les usines intelligentes et la fabrication de précision. Le groupe Wuliangye, quant à lui, est passé de la section Chaîne de l'agriculture verte à la section Chaîne de la fabrication de pointe, présentant des produits au-delà de son activité principale de spiritueux, y compris des machines-outils de précision, des pièces automobiles et des isolateurs ultra-haute tension, reflétant son expansion dans la fabrication de pointe.

L'exposition réunit également des PME spécialisées et des chefs de file de l'industrie, renforçant la collaboration et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

SOURCE China International Supply Chain Expo

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