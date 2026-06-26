Quatrième exposition internationale chinoise sur la chaîne d'approvisionnement : la chaîne technologique numérique relie les acteurs en amont et en aval dans l'économie intelligente

PÉKIN, 26 juin 2026 /CNW/ - La zone d'exposition Chaîne technologique numérique à la quatrième exposition internationale chinoise sur la chaîne d'approvisionnement (CISCE) compte 58 kiosques et rassemble 228 entreprises (venues de 11 pays) en amont et en aval de la chaîne industrielle mondiale. Cette année, la section « Chaîne technologique numérique » devient la « Chaîne technologique numérique intelligente », avec le lancement d'une zone dédiée à l'intelligence artificielle (IA), reflétant le rôle croissant de l'IA dans l'ensemble des chaînes de valeur industrielles.

Chaîne technologique numérique : rendre l’innovation plus dynamique

Des chefs de file mondiaux de l'industrie profitent de l'événement pour mettre en valeur les partenariats locaux. NVIDIA présente ce qu'elle appelle la « pile d'IA à cinq couches » (énergie, puces, infrastructures, modèles et applications) aux côtés de ses partenaires de l'écosystème chinois. Apple est de retour pour une quatrième année, aux côtés de trois de ses fournisseurs chinois (Sunny Optical, AAC Technologies et Cowain) pour démontrer les progrès en matière de fabrication intelligente, de durabilité de la production et de formation de la main-d'œuvre. Parmi les primo-exposants figurent SK Group, Skyworks et Cadence, qui montrent tous un intérêt pour l'approfondissement de l'engagement local. Du côté des applications, des marques comme Walmart, Medtronic, Schneider Electric, SAP et PwC montrent comment l'IA transforme le commerce de détail, facilite les soins de santé numériques et crée des activités plus durables pour accélérer la fusion profonde de l'économie réelle avec l'économie numérique.

Alors que des noms mondiaux comme NVIDIA et Apple ont attiré l'attention, les dirigeants chinois de la technologie utilisent la même plateforme pour faire progresser leurs propres programmes d'IA. Alibaba fait la démonstration de son modèle de base, aux côtés d'iFlytek avec des terminaux vocaux intelligents, et de TCL avec des solutions numériques spécifiques à l'industrie. Luxshare et Lens Technology présentent des capacités de fabrication avancées dans le domaine de l'électronique grand public. Les grappes sectorielles régionales ne sont pas en reste. La province du Zhejiang envoie une délégation dirigée par le fabricant de robotique humanoïde Unitree, le développeur d'interfaces cerveau-ordinateur BrainCo et le spécialiste de la vision par ordinateur Hikvision. La province du Hubei est représentée par 17 entreprises de haute technologie pour présenter une chaîne d'approvisionnement complète en intelligence incarnée. Shenzhen compte 13 PME spécialisées axées sur l'imagerie intelligente et les technologies de vision par IA.

Qu'il s'agisse de technologies de base élaborées par des acteurs mondiaux ou d'applications concrètes conçues par des entreprises chinoises, de stratégies écosystémiques de chefs de file de l'industrie ou d'offres spécialisées de grappes d'innovation régionales, la chaîne technologique numérique à la CISCE relie toutes les couches de l'industrie, des fournisseurs en amont aux utilisateurs finaux en aval. La section illustre comment une chaîne d'approvisionnement plus connectée et intégrée à l'échelle mondiale commence à prendre forme.

SOURCE China International Supply Chain Expo

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