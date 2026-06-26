La Chaîne de véhicules intelligents à la 4e Expo internationale chinoise de la chaîne d'approvisionnement, ou comment rendre les déplacements plus pratiques

CATL, XPeng, SERES et d'autres chefs de file de l'industrie présentent des innovations en matière de mobilité intelligente sur toute la chaîne

PÉKIN, 26 juin 2026 /CNW/ - La section Chaîne de véhicules intelligents de la quatrième Expo internationale chinoise de la chaîne d'approvisionnement (CISCE) a ouvert ses portes dans le hall E2 du Centre international d'exposition de Chine (Shunyi Venue). Sous le thème « Rendre les déplacements plus pratiques », la section a réuni des acteurs clés de l'écosystème des véhicules intelligents pour présenter les avancées en matière d'électrification, de conduite intelligente et de technologies de véhicules connectés, à toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'automobile, des matières premières aux composants de base en passant par les véhicules électriques et les infrastructures de recharge.

Chaîne de véhicules intelligents : faciliter les déplacements

Présentation de la collaboration de la chaîne d'approvisionnement

Les chefs de file de l'industrie SERES, Geely et Dongfeng ont pris le devant de la scène aux côtés de leurs principaux fournisseurs, faisant preuve d'une étroite collaboration dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement automobile. Des délégations régionales représentant le pôle des batteries au lithium de Yichun, le secteur de la fabrication d'énergies propres de Ganzhou et le parc industriel des semiconducteurs et circuits intégrés de Nansha ont présenté des capacités intégrées couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'au recyclage des batteries.

Les nouvelles technologies au premier plan

CATL a lancé de nombreux nouveaux produits de batteries dans le monde, tandis que Gotion High-tech a présenté ses dernières percées en matière de batteries à semiconducteurs. La puce Turing AI et le robot humanoïde IRON de XPeng sont apparus ensemble au salon, et l'algorithme de conduite autonome basé sur l'apprentissage renforcé de Momenta a donné un aperçu de la prochaine vague de technologies de conduite intelligente. Les solutions de systèmes multidomaine de Bosch et la démonstration par Tesla d'un cycle de vie des batteries en boucle fermée ont mis en évidence l'ampleur de l'innovation dans le secteur des véhicules intelligents.

Les nouveaux concepts de mobilité s'étendent au-delà de la route

La voiture volante incubée de GAC, la GOVY AirCab, a fait ses débuts, tandis que la Fédération des sports automobiles et motocyclistes de Chine s'est associée à plusieurs universités pour présenter des voitures de course à hydrogène et des véhicules autonomes Formula Student, illustrant comment les développements en matière de mobilité à basse altitude commencent à se recouper avec le transport terrestre. Des innovations complémentaires telles que la suralimentation de l'ordre du mégawatt de Winline Technology pour les camions lourds et les systèmes de stérilisation UV embarqués de Zhongke Lu'an ont offert un aperçu des futures solutions de mobilité conçues pour être plus sûres, plus propres et plus efficaces.

Qu'il s'agisse de nouveaux matériaux et de nouveaux systèmes de groupe motopropulseur, de la conduite intelligente ou de solutions à basse altitude, la section a mis en lumière l'ampleur de l'innovation qui redessine l'avenir du transport. La CISCE continuera de servir de pont pour une collaboration mutuellement avantageuse entre les acteurs en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement, ce qui rendra la mobilité plus intelligente et plus simple tout en contribuant à transformer les technologies émergentes en applications concrètes.

SOURCE China International Supply Chain Expo

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