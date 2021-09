Vol d'ambulance et poursuite policière : le syndicat rappelle que la sécurité des paramédics est fondamentale

SOREL-TRACY, QC, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Hier soir, deux paramédics intervenaient sur une scène à Sorel-Tracy lorsqu'un suspect agressif a pris la fuite avec leur ambulance tandis qu'une paramédic se trouvait encore dans le module de soins à l'arrière. Après une poursuite policière à haute vitesse, le véhicule a fait une sortie de route et s'est retrouvé dans un fossé à Yamaska.

« Le suspect et la paramédic ont subi des blessures et ont été transportés vers un hôpital. Cet incident nous rappelle que nos membres sont souvent placés dans des situations périlleuses et que les normes de sécurité au travail doivent toujours être optimales. Nous avons d'ailleurs demandé l'intervention de la CNESST ce matin », de déclarer Benoit Cowell, président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ).

La Sureté du Québec a arrêté le suspect et celui-ci risque de faire face à de nombreuses accusations. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances exactes de l'événement.

« Nos pensées sont avec nos consoeurs et confrères, leur famille et leurs proches. Nous allons offrir notre collaboration et suivre cette enquête de près. Si nous pouvons améliorer les mesures de sécurité, nous nous devons de le faire », de conclure le président.

