Les gagnants seront dévoilés le 30 mars dans le cadre de l'émission The Morning Show, à Global Television

TORONTO, le 3 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, six véhicules se sont rapprochés du titre de la Voiture et du Véhicule utilitaire sport canadien de l'année 2021 selon L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC).

Les trois finalistes au titre de Voiture canadienne de l'année sont :

Genesis G80 (Meilleure voiture intermédiaire de luxe 2021 au Canada)

Kia K5 (Meilleure voiture grand format 2021 au Canada)

Mazda3 (Meilleure voiture intermédiaire 2021)

Les trois finalistes au titre de Véhicule utilitaire canadien de l'année sont :

Genesis GV80 (Meilleur utilitaire intermédiaire de luxe 2021 au Canada)

Kia Telluride (Meilleur utilitaire grand format 2021 au Canada au Canada)

Nissan Rogue (Meilleur utilitaire intermédiaire 2021 au Canada)

Les résultats de votes des journalistes de l'AJAC ont été compilés par le cabinet de vérification international KPMG et les résultats resteront secrets jusqu'à l'ouverture des enveloppes.

Les gagnants des titres de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2021 sont normalement présentés dans le cadre du Salon de l'auto international de Toronto. Toutefois, en raison de la crise sanitaire, l'événement fut annulé. L'AJAC prévoit continuer son partenariat avec le salon lorsqu'il résumera ses activités au Metro Toronto Convention Centre l'année prochaine.



Cette année, la présentation des prix se déroulera à la télévision, dans le cadre de l'émission The Morning Show, sur les ondes de Global Television, le mardi 30 mars 2021 entre 9h00 et 10h00 HNE.

La Mazda3 revient sur le podium après avoir été nommée Meilleure voiture canadienne de l'année 2020 et d'avoir remporté la première place dans sa catégorie deux années d'affiler. Les trois voitures et VUS finalistes se sont qualifiés via huit catégories qui ont été annoncées le 20 février dernier dans le cadre de l'émission Zone Auto, à TVA, en partenariat avec le Salon international de l'auto de Montréal.

À propos de l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

À propos du Salon de l'auto de Toronto, présenté par le Toronto Star et wheels.ca

Grâce à sa superficie de 650 000 pieds carrés réservée aux exposants, aux présentations et aux divertissements au Palais des congrès du Toronto métropolitain de même qu'à ses 360 000 visiteurs annuels, le Salon de l'auto de Toronto est non seulement le plus grand salon automobile au Canada, mais aussi le plus important en son genre. L'évènement est un chef de file en matière de technologie, de style de vie et de tout ce qui a trait à l'automobile avec plus de 1 000 voitures, camions, véhicules utilitaires, concepts, véhicules exotiques, « muscle cars » et véhicules électriques et autonomes exposés.

À propos de KPMG

KPMG LLP, un cabinet de vérification, de fiscalité et de conseil (kpmg.ca) et un partenariat à responsabilité limitée régi par les lois de l'Ontario, est la division canadienne du

cabinet KPMG International Cooperative (« KPMG International »). Les cabinets membres de KPMG partout dans le monde comptent sur l'apport de 189 000 professionnels dans 152 pays.

Les cabinets membres indépendants du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, une société suisse. Chaque cabinet KPMG est une entité légalement distincte et est décrit comme tel.

