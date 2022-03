TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW/ - Hier soir, sur REV TV et ajac.ca, le Honda Civic a remporté le titre de Voiture canadienne de l'année 2022 et le Hyundai Tucson le titre de Véhicule utilitaire canadien de l'année 2022, tel que sélectionné par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC).

Les deux véhicules ont reçu les plus hautes distinctions automobiles du Canada lors d'une émission sur REV TV diffusée simultanément sur ajac.ca.

« REV TV est ravie de pouvoir diffuser les prix AJAC 2022 de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année aux téléspectateurs de tout le pays », a déclaré Mike Garrow, PDG de REV TV. « Nous tenons à remercier l'AJAC et tous ses membres ainsi que Performance Productions Media Group d'avoir organisé cette remise de prix pour célébrer l'industrie automobile en mettant en valeur les réalisations de l'industrie », a-t-il ajouté.

Ces gagnants ont été sélectionnés parmi plus de 250 véhicules éligibles, y compris ceux nouvellement conçus, récemment rafraîchis ou reportés de l'année dernière, à condition qu'ils aient reçu un nombre minimum de bulletins de vote.

Ce prix a été décerné après des mois d'essais et d'évaluation par des dizaines de journalistes automobiles parmi les plus reconnus au pays, de Vancouver à Halifax, qui ont évalué chaque véhicule sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions que celles auxquelles les conducteurs canadiens sont confrontés chaque jour. Les bulletins de vote sont notés de manière anonyme sur de nombreux facteurs différents, notamment les performances, les caractéristiques, la technologie, le style, la convivialité et la valeur. Cette année, la liste a d'abord été réduite à 13 gagnants par catégorie et enfin à trois finalistes pour chacun des prix.

« L'AJAC est très fière de remettre ses plus grands honneurs à la Voiture canadienne de l'année et au Véhicule utilitaire canadien de l'année 2022 ", a déclaré Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. « Nos membres représentent le collectif d'expertise automobile le plus important et le plus diversifié du pays, et ils testent ces véhicules dans les mêmes conditions que celles que vivent les Canadiens d'un océan à l'autre chaque jour. Les Canadiens peuvent compter sur ces évaluations lorsqu'ils choisissent les véhicules qui conviennent le mieux à leur famille et à leur style de vie. »

La remise du prix de la Voiture canadienne de l'année a généralement lieu lors de la cérémonie d'ouverture du Salon International de l'auto du Canada (CIAS) à Toronto, qui a été annulée cette année en raison des mesures de santé publique dictées par la pandémie de COVID-19. L'AJAC se réjouit de poursuivre son partenariat avec le CIAS lorsque le salon reviendra au Palais des congrès du Toronto métropolitain en février 2023.

