Voie de contournement de l'autoroute 20 - Marie-Claude Nichols aux côtés des citoyens pour demander à la CAQ d'agir

VAUDREUIL-DORION, QC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a reçu aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, des citoyennes engagées de sa circonscription pour le dépôt d'une pétition de 16 222 signataires réclamant que le gouvernement du Québec procède, sans plus tarder, au parachèvement de l'autoroute 20 dans la région de Vaudreuil-Soulanges. La députée a accepté d'être marraine de cette pétition, étape nécessaire à son dépôt à l'Assemblée nationale. Elle souhaite maintenant que le gouvernement accepte de l'étudier en commission parlementaire.

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, à l'Assemblée nationale

La députée Nichols, qui a fait de ce dossier l'un de ses chevaux de bataille au cours des dernières années, a été très impressionnée par le travail acharné de l'instigatrice de la pétition électronique, Amandine Lengelé, et du groupe de personnes ayant lancé la pétition papier à l'initiative d'Odette Lalonde, une citoyenne impliquée de son comté. « Les problèmes de congestion routière dans notre région sont insoutenables pour la population tout comme pour les commerçants, mentionne la députée. Devant le manque de sensibilité de la CAQ pour les pistes de solutions proposées, je ne suis pas surprise que des citoyens aient décidé de passer à l'action. Ce n'est pas normal que notre population soit enclavée de la sorte. Le ministre Bonnardel, lorsqu'il était responsable du ministère des Transports, s'était engagé à étudier sérieusement le dossier de la voie de contournement soumis par la Ville de Vaudreuil-Dorion, mais aucun suivi n'a été fait. Cela démontre, une fois de plus, le manque de sensibilité de la CAQ pour notre région. Les expropriations des terrains sont pourtant déjà effectuées et le tracé est prêt; il ne reste plus qu'à recevoir l'aval du gouvernement. Il s'agit d'un enjeu de sécurité. »

Pour Amandine Lengelé, la qualité de vie de sa famille et de celles de son entourage est grandement affectée par les problèmes de circulation dans la région, et c'est pour cette raison qu'elle a lancé cette pétition. « Avec la fermeture partielle ou totale du pont de l'Île-aux-Tourtes, la congestion routière dans la région a été exacerbée et elle nuit considérablement à notre qualité de vie, précise Mme Lengelé. Je dois maintenant réveiller mes enfants à l'aube, les faire déjeuner dans la voiture et, malgré tout, j'arrive en retard au travail. C'est la même chose pour plusieurs familles du secteur. Même les autobus scolaires n'arrivent pas à l'heure à l'école, entraînant la perte de plusieurs heures d'enseignement par semaine pour nos enfants. » La mère de famille note également la dangerosité du secteur du boulevard Harwood, où l'autoroute 20 se transforme en boulevard urbain avec des feux de circulation, causant souvent des accidents et de la congestion. De plus, elle souligne que les entreprises de la région, comme celle pour laquelle elle travaille, subissent également les conséquences du manque de fluidité dans le secteur, ce qui affecte leur productivité et leur capacité à servir leur clientèle de manière efficace.

Odette Lalonde, une citoyenne engagée, milite depuis de nombreuses années pour que l'autoroute 20 soit enfin complétée entre Vaudreuil-Dorion et L'Île-Perrot. Elle considère que la situation est pire que jamais. « Les villes de Vaudreuil-Dorion et de L'Île-Perrot sont enclavées entre les autoroutes 20 et 40, ce qui cause nécessairement un débordement sur l'une ou l'autre des autoroutes lorsqu'un des deux axes autoroutiers doit être fermé partiellement ou en totalité, mentionne-t-elle. Comme l'autoroute 20 se transforme en boulevard urbain, Vaudreuil-Dorion se retrouve paralysée par la circulation à tout moment de la journée, sept jours par semaine. De plus, en raison de la forte croissance de la population dans la région, le réseau autoroutier actuel ne suffit plus. La construction de la voie de contournement de l'autoroute 20 dans le secteur Dorion et le parachèvement de l'autoroute 20 sur l'île Perrot permettraient d'assurer la fluidité de la circulation. » De plus, elle est inquiète de la vitalité économique du secteur puisque les problèmes de circulation découragent certains consommateurs à se rendre dans les commerces locaux. Plusieurs commerçantes et commerçants lui ont témoigné de la baisse importante de leur chiffre d'affaires depuis les fermetures répétées du pont de l'Île-aux-Tourtes. »

La députée Nichols demande au gouvernement de François Legault d'accepter d'étudier la pétition, de se pencher sur des propositions mises de l'avant par les acteurs régionaux et de travailler à trouver des solutions pérennes. Pour elle, il ne s'agit pas d'une question partisane, mais d'une question de qualité de vie et de vitalité économique, ce dernier principe étant mentionné comme prioritaire pour le gouvernement de la CAQ.

