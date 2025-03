Budget du gouvernement du Québec - Marie-Claude Nichols dénonce le manque de cohérence de la CAQ

VAUDREUIL-DORION, QC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Le déficit record de 14 G$ annoncé hier par le gouvernement de la CAQ lors de la présentation de son budget, a fait réagir la députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Cependant, c'est le manque de cohérence entre le discours du gouvernement et certaines mesures budgétaires qui a été la plus grande surprise pour la députée. En effet, la CAQ a annoncé de nombreuses coupures qui sont totalement en opposition avec les intentions prétendues du gouvernement.

Fin du crédit d'impôt pour les partis politiques municipaux

Marie-Claude Nichols dénonce le manque de cohérence de la CAQ - Crédit photo Assemblée Nationale (Groupe CNW/Députés indépendants)

Le gouvernement caquiste, qui a été confronté à une crise de notre démocratie municipale au cours des derniers mois, multiplie les efforts pour convaincre les citoyen(ne)s de s'impliquer en politique municipale. En cette année électorale, les campagnes de publicité pour persuader des gens de se porter candidats résonnent dans nos radios. Or, le gouvernement a annoncé la fin du crédit d'impôt pour les contributions aux partis politiques municipaux, qui permettait un remboursement du gouvernement du Québec. Cette nouvelle mesure sera applicable à partir du 1er janvier 2026. Comme ancienne élue municipale, la députée de Vaudreuil ne comprend pas cette décision. « Tout est fait en ce moment pour convaincre la population de s'intéresser à la démocratie municipale, mentionne la députée, et la CAQ retire un incitatif qui stimulait la participation citoyenne. C'est à ne rien y comprendre! »

L'environnement, toujours absente des priorités de la CAQ

Alors que le Québec est confronté à l'urgence climatique, le gouvernement a décidé de n'injecter aucun fonds supplémentaire en environnement. De surcroît, les propriétaires de véhicules électriques se verront imposer une contribution annuelle de 125 $ dès 2027 pour financer le réseau routier et perdront au même moment des avantages, dont la gratuité des traversiers et des péages.

L'importance de poursuivre les grands projets

Devant les coupures massives, le sous-financement en santé et en éducation et les décisions contradictoires de la CAQ, la députée demande au gouvernement de s'engager à poursuivre les grands projets essentiels au développement de la région de Vaudreuil-Soulanges, dont celui de nouvel hôpital. « On l'a vu dans d'autres régions : des projets attendus depuis des années et pour lesquels le gouvernement avait donné son feu vert ont été arrêtés abruptement ou réévalués à la baisse, dénonce la députée. Notre région est en forte croissance démographique et nous avons besoin de nouvelles infrastructures et de services pour bien servir notre population. J'espère que la CAQ va honorer ses engagements. »

Alors que le gouvernement a annoncé vouloir stimuler l'économie par des projets d'infrastructures, Mme Nichols souhaite rappeler à la CAQ qu'à l'instar de la voie de contournement de l'autoroute 20, l'aréna de Pincourt, qui devient une nécessité dans la région à la suite de la fermeture de l'aréna de Sainte-Anne-de-Bellevue, est un projet réalisable rapidement et facilement. Une aide exceptionnelle du gouvernement, qui propose de faire du hockey notre sport national par le projet de loi 91, ferait une grande différence pour les sportifs de la région.

Investir dans nos communautés, une priorité

Le sous-financement en éducation et en santé inquiète la députée : « La CAQ coupe depuis plusieurs mois en santé et en éducation et notre région en ressent déjà les effets. J'ai reçu de nombreux appels de membres du personnel médical qui peinent à soigner notre population en raison des coupures. C'est inacceptable que la santé des gens soit mise en péril. La mission première du gouvernement est de prendre soin de son monde. »

Moins d'aide pour la population, malgré la hausse du coût de la vie

Le gouvernement, qui prétend aider la classe moyenne à faire face au coût de la vie, annonce dans son budget la fin du bouclier fiscal, la hausse de la taxe sur les primes d'assurance et la fin du crédit pour la garde d'enfants de 14 ans et plus, qui permettait à nos jeunes de fréquenter les camps estivaux à moindre coût. Ces mesures feront mal aux citoyen(ne)s, qui peinent déjà à boucler leur budget.

Enfin, Marie-Claude Nichols indique qu'elle sera très présente dans les séances d'étude des crédits budgétaires à l'Assemblée nationale, moment privilégié pour questionner les différents ministres du gouvernement sur leurs choix budgétaires au cours de la dernière année. Elle entend questionner les ministres sur les dépenses jugées non prioritaires et les coupures. Elle tentera aussi d'avoir la garantie que les fonds nécessaires à la poursuite des grands projets dans sa région, dont celui de nouvel hôpital, seront réservés.

Source :

Laureline Baril-Boisclair

Communication

Bureau de la députée de Vaudreuil

450 424-6666

SOURCE Députés indépendants