Soins de santé pour la population de Vaudreuil - Marie-Claude Nichols réclame la coupure du ruban du GMF-U

VAUDREUIL-DORION, QC, le 1er mai 2025 /CNW/ - La députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, s'est levée aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour demander des explications au gouvernement de la CAQ sur les retards interminables dans le dossier de l'implantation du Groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U), qui a été annoncé à l'été 2024, mais qui n'a toujours pas reçu l'aval du gouvernement de la CAQ ni les engagements gouvernementaux nécessaires à son fonctionnement.

Marie-Claude Nichols réclame la coupure du ruban du GMF-U- Crédit photo Assemblée Nationale (Groupe CNW/Députés indépendants)

Il s'agit d'un problème de gestion des priorités de ce gouvernement, selon la députée, qui ne s'explique pas que tout soit prêt pour recevoir les médecins résidents et les patient(e)s, mais que quelque chose bloque dans les bureaux à Québec. « La clinique est opérationnelle, l'arrivée des médecins est prévue dès cet été, les patient(e)s attendent avec impatience, mais la CAQ reporte sans cesse la coupure du ruban et le transfert des sommes nécessaires, ce qui est inacceptable, déplore Marie-Claude Nichols. Tout est aligné pour que ça fonctionne rapidement. La seule chose qu'il manque c'est une signature, mais le dossier a été mis en dessous de la pile. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit prioriser ce dossier. On ne peut pas jouer avec la santé des gens. »

Des soins de santé pour notre population

La région de Vaudreuil-Soulanges, en explosion démographique depuis quelques années, a du mal à offrir à sa population un accès à des médecins de famille, comme plusieurs régions du Québec. Par conséquent, les salles d'urgence de la Montérégie se retrouvent souvent au maximum de leur capacité et des patient(e)s se déplacent même à Montréal pour recevoir des soins de santé. L'implantation du Groupe de médecine familiale en partenariat avec l'Université McGill, une clinique qui forme des médecins, mais surtout, qui soigne des patient(e)s, devait être une partie de la solution à ce problème criant. Les locaux ont été réservés pour recevoir les médecins résidents et les patient(e)s. Toutes les parties prenantes ont donné leur accord : le Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSMO), les ministères de la Santé et des Services sociaux et de l'Enseignement supérieur ainsi que l'Université McGill. Des médecins résidents sont attendus cet été et pourtant rien ne bouge. L'inauguration ne cesse d'être reportée par le gouvernement.

Des futurs médecins pour le nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges

La construction du futur hôpital à Vaudreuil-Dorion va bon train et il est très attendu dans la région. L'infrastructure sera moderne et adaptée aux besoins des patient(e)s. Or, l'hôpital aura besoin de personnel et la pénurie de main-d'œuvre est criante dans le domaine médical comme un peu partout. Pour la députée Nichols, « le GMF-U est une excellente façon de faire découvrir notre région à nos futurs médecins, qui pourraient, une fois l'hôpital terminé, choisir de venir pratiquer chez nous, souligne l'élue. Je suis très préoccupée par le recrutement de personnel pour notre nouvel hôpital et je ne crois pas que nous puissions nous permettre de nous priver de ce bassin de futurs médecins, qui sont l'avenir pour la santé de notre population. »

Des stages incertains pour nos étudiants en médecine

À quelques jours de la fin de la session universitaire pour les étudiant(e)s en médecine, la députée de Vaudreuil a questionné le gouvernement sur les stages réservés pour les futurs médecins de McGill au GMF-U de Vaudreuil-Dorion, qui tarde toujours à recevoir son financement. Ces stages obligatoires pour les médecins résidents ont une influence déterminante sur leur parcours scolaire.

Devant l'absence de réponse du ministre de la Santé et des Services sociaux, la députée de Vaudreuil compte poursuivre ses démarches pour obtenir des réponses, et ce, avant que les médecins résidents soient contraints de faire leur stage ailleurs au Québec.

SOURCE Députés indépendants

Source : Laureline Baril-Boisclair, Communication, Bureau de la députée de Vaudreuil, 450 424-6666