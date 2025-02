Infrastructures sportives - Marie-Claude Nichols réclame un soutien financier pour réaliser l'aréna de Pincourt

VAUDREUIL-DORION, QC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Mardi, à l'Assemblée nationale, la députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a réclamé au gouvernement de la CAQ des investissements dans les projets d'infrastructures sportives de sa circonscription, plus particulièrement en lien avec la réalisation de l'aréna de Pincourt, en plus de demander une rencontre avec le premier ministre sur le sujet. La demande de la députée a été motivée notamment par la fermeture récente de l'aréna de Sainte-Anne-de-Bellevue, en raison de sa désuétude, ce qui oblige les sportifs, dont les jeunes du programme sport-études de l'école secondaire du Chêne Bleu, à se déplacer jusqu'à Valleyfield pour pratiquer leur sport.

Le projet d'aréna de Pincourt toujours sur la glace

La députée Nichols s'explique mal que le gouvernement caquiste ait déposé, jeudi dernier, un projet de loi reconnaissant le hockey comme le sport national du Québec et qu'il ait octroyé 7 millions de fonds publics aux Kings de Los Angeles, pour financer leur venue à Québec, alors que les municipalités de sa circonscription se font refuser un projet d'aréna depuis plusieurs années. « Si le gouvernement de la CAQ, qui aime beaucoup le hockey, avait octroyé les 7 millions offerts aux Kings au projet d'aréna de Pincourt, nos familles, nos jeunes en sport-études, nos personnes âgées et même celles à mobilité réduite pourraient aujourd'hui pratiquer leurs sports sur glace à proximité de leur domicile, précise la députée. Malheureusement, nos municipalités voient leur projet rejeté année après année. C'est le temps pour la CAQ de faire les bons choix en investissant dans les services à la population. » La députée Nichols fait référence au projet d'aréna sur lequel travaillent depuis plus de six ans les municipalités de Pincourt, de L'Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et de Terrasse-Vaudreuil. Il vise le réaménagement d'un édifice vacant, situé à proximité de l'école secondaire du Chêne-Bleu, où un programme de sport-études en hockey est offert. Le site permettrait également aux personnes à mobilité réduite de pratiquer ce sport. Bien que le projet réponde à tous les critères du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), les demandes déposées par les municipalités en 2020 et en 2023 ont été rejetées.

Parcourir plus de 80 km par jour pour s'entraîner

La population de la région de Vaudreuil-Soulanges étant en forte croissance démographique, les infrastructures sportives actuelles ne répondent plus à la demande, ce qui force les sportifs à faire plusieurs kilomètres pour pratiquer leur sport. La fermeture de l'aréna de Sainte-Anne-de-Bellevue a exacerbé le problème, obligeant les patineurs à se déplacer jusqu'à l'aréna de Valleyfield, ou encore certaines « ligues de garage » de mettre fin à leur saison. Pour Marie-Claude Nichols, c'est un irritant majeur pour la population qu'elle représente.

« Ce n'est pas normal que les familles de Vaudreuil doivent faire 80 km par jour pour conduire leurs enfants à leur entraînement, dénonce la députée. Plusieurs personnes de mon comté, qui jouent au hockey dans différentes ligues depuis plus de 40 ans, sont aujourd'hui contraintes d'accrocher leurs patins, faute d'aréna pour les recevoir. Bien que le ministre de l'Éducation, la ministre des Affaires municipales et la députée de Soulanges soient venus constater le problème sur le terrain, ils ne prennent aucune action. Si on veut des jeunes actifs et une population en santé, qu'attend la CAQ pour soutenir nos municipalités ? » La députée rappelle que 4 municipalités et 11 organismes sont prêts à travailler en collaboration pour réaliser le projet d'aréna à Pincourt, réclamé par la population.

Mme Nichols invite à population de Vaudreuil-Soulanges à écrire ou à téléphoner à la ministre responsable de la région, Suzanne Roy, ou au bureau de la députée de Soulanges, Marilyne Picard, pour témoigner leur appui au projet d'aréna de Pincourt ou contester l'inaction de la CAQ dans ce dossier.

Laureline Baril-Boisclair

Bureau de la députée de Vaudreuil

450 424-6666

SOURCE Députés indépendants