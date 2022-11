Voici YYZ Express, un nouveau programme pour réserver votre place dans la file de sécurité

TORONTO, le 3 nov. 2022 /CNW/ - L'aéroport Pearson de Toronto a lancé un nouveau programme qui permet aux voyageurs en partance de réserver une place dans la file de sécurité avant leur vol, appelé YYZ Express. Ce système de réservation virtuelle a été mis en place pour aider à simplifier le flux de passagers et à réduire les temps d'attente pour les voyageurs prenant un vol international ou intérieur.

« Nous sommes déterminés à offrir aux passagers des solutions numériques qui rendent leurs voyages plus prévisibles et à moderniser leur expérience avec des partenaires gouvernementaux comme l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Alors que nous approchons des voyages des Fêtes et que nous établissons des liens entre les passagers et leurs proches partout dans le monde, YYZ Express est une autre étape vers le voyage entièrement numérique pour les passagers qui le souhaitent; ils pourront se déplacer plus facilement à l'aéroport. »

Grâce à YYZ Express, les passagers peuvent faire une réservation en ligne jusqu'à 72 heures avant leur vol en ajoutant leurs informations de vol et le nombre de personnes dans leur groupe (jusqu'à 10 personnes). Le système affichera les heures de réservation disponibles parmi lesquelles choisir. Une fois l'heure de réservation sélectionnée, un code QR sera envoyé par courriel aux voyageurs pour qu'ils le présentent au personnel de l'aéroport au point de contrôle de sécurité dans les 15 minutes avant l'heure prévue. Au cours d'un projet pilote du programme à la mi-octobre, 96 % des passagers de l'aéroport Pearson de Toronto qui ont utilisé YYZ Express ont déclaré avoir vécu une expérience globalement positive.

L'aéroport Pearson s'est associé à CLEAR et à Copenhague Optimization pour personnaliser le programme et a travaillé avec l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) pour contribuer à le mettre en œuvre dans les aérogares.

Ce nouveau programme est gratuit, et les réservations ainsi que les places sans rendez-vous sont disponibles quotidiennement pour tous les passagers internes et internationaux en partance au point de contrôle de sécurité de la porte D de l'aérogare 1, de 5 h à 13 h, et aux points de contrôle de sécurité des portes B et C de l'aérogare 3, de 14 h à 22 h.

Pour en savoir plus sur YYZ Express et réserver une place pour le contrôle de sécurité de votre voyage, visitez https://www.torontopearson.com/en/departures/yyz-express.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

Pour notre compte Twitter d'entreprise, visitez @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour opérationnelles et des renseignements sur les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur Twitter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram .

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Bureau des médias de la GTAA | [email protected] | 416 776-3709