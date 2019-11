Voici les dix organismes canadiens finalistes au grand don de 125 000 $ de iA Groupe financier

QUÉBEC, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier invite le public canadien à voter pour l'un des dix organismes de charité qui se sont qualifiés comme finalistes en vue de remporter un grand don de 125 000 $ à l'occasion du troisième grand concours philanthropique organisé par l'entreprise.

Des centaines d'organismes de charité qui œuvrent dans les secteurs de la santé, de l'éducation ou des services sociaux et qui offrent, parmi leurs services, du répit aux familles, à l'entourage ou à une personne qui en a besoin, ont répondu à l'appel lancé par iA Groupe financier en septembre. Un jury a analysé tous les projets reçus des quatre coins du pays, puis a sélectionné dix finalistes qui sont maintenant soumis au vote.

Le public a jusqu'au 29 novembre pour se rendre à l'adresse concours-dons.ia.ca et voter pour les deux projets qu'il juge les plus inspirants.

Près de 300 000 $ en dons seront partagés parmi les dix organismes finalistes, soit un don de 125 000 $ pour l'organisme qui recevra le plus de votes, 50 000 $ pour les deuxième et troisième positions, et 10 000 $ pour les sept autres organismes. Les gagnants seront dévoilés le 12 décembre prochain.

Les 10 organismes finalistes et leurs projets (d'ouest en est) :

VGH & UBC Hospital Foundation, VANCOUVER , COLOMBIE-BRITANNIQUE

La Fondation VGH & UBC recueille des fonds pour la recherche et la mise sur pied de services spécialisés pour les patients britanno-colombiens atteints de troubles de santé complexes. Le don de iA Groupe financier lui permettra de financer un projet pilote visant à soutenir les proches aidants dans leur travail auprès des personnes qui vivent avec la démence. Alberta AdaptAbilities Association, EDMONTON, ALBERTA

AdaptAbilities offre un soutien mensuel et saisonnier à plus de 2 000 personnes à travers trois centres de répit situés au centre d' Edmonton et divers programmes d'activités. Les 125 000 $ permettront à l'association d'étendre ses services à cinq nouveaux endroits dans la grande région d' Edmonton pour aider davantage de gens. Battleford Boys & Girls Club, NORTH BATTLEFORD, SASKATCHEWAN

Le Club offre un refuge sécuritaire et accueillant aux enfants et aux jeunes qui y apprennent à repousser leurs limites et à développer leur confiance en soi. Le grand don de iA Groupe financier lui permettra de soutenir plus de gens à travers l'initiative « Drop-In » qui comprend des programmes éducatifs et récréatifs de qualité, des repas sains, l'interaction avec des modèles positifs et un soutien émotionnel essentiel. Ronald McDonald House Toronto, TORONTO, ONTARIO

Le Manoir Ronald McDonald aide les familles à passer au travers des moments difficiles qui surviennent alors qu'elles s'occupent d'un enfant atteint d'une maladie grave. Le don de 125 000 $ leur permettra d'aménager une salle familiale ouverte 24 h sur 24, à même l'hôpital SickKids, où les proches des enfants en traitement pourront se reposer et reprendre des forces. Massey Centre, TORONTO, ONTARIO

Le Massey Centre a pour objectif de soutenir les adolescentes enceintes et les jeunes mères vulnérables. Le don de iA Groupe financier leur permettra d'embaucher un coordonnateur au répit qui recrutera, formera et organisera les bénévoles qui veulent aider les jeunes mères à prendre du temps pour elles. Jennifer Ashleigh Children's Charity (JACC), UXBRIDGE, ONTARIO

JACC améliore la qualité de vie des enfants qui souffrent de maladies graves et de leurs proches en les soutenant financièrement. Le don de iA Groupe financier lui permettra de doubler la quantité de services de répit offerts aux familles de l' Ontario pour toute l'année 2020. Le Phare Enfants et Familles, MONTRÉAL, QUÉBEC

Le Phare offre gratuitement du répit aux familles d'enfants atteints d'une maladie fatale suivis en soins palliatifs pédiatriques. Un don de 125 000 $ permettra à l'organisme et à ses partenaires d'étendre leurs services pour aider les familles de l'Outaouais, de l'Estrie, de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie. Association pour l'intégration sociale, région de Québec (AISQ), QUÉBEC, QUÉBEC

L'AISQ favorise le mieux-être et la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de leurs proches. Les 125 000 $ soutiendront OASIS+, un service de jumelage d'étudiants en service social ou en ergothérapie avec des familles de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Centre d'aide aux proches aidants des Basques, TROIS-PISTOLES , QUÉBEC

Le Centre allège le quotidien des personnes proches aidantes afin qu'elles puissent poursuivre leur implication auprès de la personne aidée. Le don de iA Groupe financier lui permettra de bonifier le service de répit à domicile en plus de faciliter le développement d'un nouveau volet de répit hors domicile. Prince Edward Island Association for Community Living (PEIACL), CHARLOTTETOWN, ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

La PEIACL cherche à donner aux personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et à leurs familles les moyens de favoriser l'inclusion dans leur vie et leur communauté. Le grand don permettra à l'Association de tenir plusieurs weekends de répit « Caregiver Connection » au cours des deux prochaines années, au profit des proches aidants.

À Propos dE iA Groupe Financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

