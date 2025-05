QUÉBEC, le 9 mai 2025 /CNW/ - Monsieur Jacques Martin, président du conseil d'administration de iA Groupe financier, est heureux d'annoncer que les candidats désignés dans la circulaire d'information pour la sollicitation de procurations du 11 mars 2025 (« circulaire ») ont été élus aux postes d'administrateurs de iA Société financière inc. (« iA Société financière ») et que les candidats désignés dans le document d'information à l'intention des porteurs de polices avec participation du 11 mars 2025 (« document d'information ») ont été élus aux postes d'administrateurs de Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »).

Résultats de scrutins

iA Groupe financier annonce aussi le résultat des scrutins tenus lors de son assemblée annuelle le 8 mai 2025.

Pour iA Société financière :

1- Élection d'administrateurs par les actionnaires ordinaires

Chacun des candidats aux postes d'administrateur représentant les porteurs d'actions ordinaires énumérés dans la circulaire a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % William F. Chinery 68 200 035 99,89 73 883 0,11 Benoit Daignault 68 218 187 99,92 55 659 0,08 Martin Gagnon 68 218 671 99,92 55 275 0,08 Alka Gautam 67 836 722 99,36 437 392 0,64 Emma K. Griffin 67 600 523 99,01 673 673 0,99 Ginette Maillé 66 880 453 97,96 1 393 581 2,04 Jacques Martin 64 721 530 94,80 3 552 626 5,20 Marc Poulin 67 607 063 99,02 667 093 0,98 Suzanne Rancourt 67 608 601 99,03 665 585 0,97 Denis Ricard 68 215 313 99,91 58 995 0,09 Ouma Sananikone 67 416 232 98,74 857 978 1,26 Rebecca Schechter 67 605 235 99,02 669 169 0,98 Ludwig W. Willisch 68 193 682 99,88 80 698 0,12

2- Nomination de l'auditeur externe

Deloitte S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d'auditeur externe de iA Société financière.

Votes pour % Abstentions % 60 936 176 89,16 7 410 098 10,84

3- Scrutin consultatif sur la rémunération de la haute direction

La résolution consultative sur l'approche de iA Société financière concernant la rémunération de la haute direction a été approuvée.

Votes pour % Votes contre % 60 780 534 89,02 7 493 794 10,98

4- Proposition d'actionnaires n° 1

La proposition d'actionnaires n° 1 - Vote consultatif sur les politiques environnementales a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 15 278 514 22,38 52 994 827 77,62

5- Proposition d'actionnaires n° 2

La proposition d'actionnaires n° 2 - Compétences des administrateurs en environnement et changement climatique a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 5 403 135 7,91 62 870 582 92,09

6- Proposition d'actionnaires n° 3

La proposition d'actionnaires n° 3 - Divulgation des langues maîtrisées par les employés a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 562 561 0,82 67 710 488 99,18

Les résultats définitifs à l'égard des questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle de iA Société financière seront déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et seront disponibles sur sedarplus.ca.

Pour iA Assurance :

1- Élection d'administrateurs

Chacun des candidats aux postes d'administrateurs énumérés dans le document d'information a été élu, quatre par les porteurs de police avec participation et sept par l'unique porteur d'actions ordinaires.

Nom du candidat Élu par Votes pour (%) William F. Chinery iA Société financière 100 Benoit Daignault Porteurs de polices 91,81 Martin Gagnon iA Société financière 100 Emma K. Griffin iA Société financière 100 Ginette Maillé Porteurs de polices 95,24 Jacques Martin iA Société financière 100 Marc Poulin Porteurs de polices 91,16 Suzanne Rancourt Porteurs de polices 95,92 Denis Ricard iA Société financière 100 Ouma Sananikone iA Société financière 100 Rebecca Schechter iA Société financière 100

2- Nomination de l'auditeur externe

Deloitte S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d'auditeur externe de iA Assurance par l'unique porteur d'actions ordinaires.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. exerce ses activités.

