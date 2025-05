Poursuite de la croissance rentable, soutenue par une forte progression des ventes et une solide situation en matière de capital

Ce communiqué présente des renseignements financiers conformément aux normes comptables IFRS® (appelées « IFRS » dans ce document) et certaines mesures non conformes aux IFRS et des mesures financières supplémentaires utilisées par la Société pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance. Pour de l'information pertinente sur les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent document, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières », ci-après et dans le Rapport de gestion pour la période s'étant terminée le 31 mars 2025, intégré par renvoi aux présentes, et qui peut être consulté à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Web de iA Groupe financier à ia.ca. Les résultats présentés ci-dessous se rapportent aux activités de iA Société financière inc. (« iA Groupe financier » ou « la Société »).

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE

BPA tiré des activités de base †† de 2,91 $ (en hausse de 19 % d'une année à l'autre), ROE tiré des activités de base †† pour les 12 derniers mois de 16,1 % et ROE tiré des activités de base †† annualisé de 15,8 %

de 2,91 $ (en hausse de 19 % d'une année à l'autre), tiré des activités de base pour les 12 derniers mois de 16,1 % et tiré des activités de base annualisé de 15,8 % BPA de 1,98 $, ROE 1 pour les 12 derniers mois de 13,0 % et ROE annualisé de 10,8 %

pour les 12 derniers mois de 13,0 % et annualisé de 10,8 % Forte progression des ventes 2 au Canada et aux États-Unis, ayant mené à 5,8 milliards de dollars en primes et dépôts 2,3 (en hausse de 19 % d'une année à l'autre)

au et aux États-Unis, ayant mené à 5,8 milliards de dollars en primes et dépôts (en hausse de 19 % d'une année à l'autre) Plus de 264 milliards de dollars en actifs au 31 mars 2025, soit une solide augmentation de 15 % au cours des 12 derniers mois (actif sous gestion 2 et actif sous administration 2 totaux)

et actif sous administration totaux) Robuste ratio de solvabilité 4 de 132 % au 31 mars 2025, soutenu par une génération organique de capital 2 continue

de 132 % au 31 mars 2025, soutenu par une génération organique de capital continue Bilan flexible et capital disponible pour le déploiement 2 de 1,4 milliard de dollars au 31 mars 2025

de 1,4 milliard de dollars au 31 mars 2025 Valeur comptable par action ordinaire5 de 74,62 $ au 31 mars 2025, en hausse de 2 % au cours des trois derniers mois et de 8 % au cours des 12 derniers mois

Pour le premier trimestre qui s'est terminé le 31 mars 2025, iA Groupe financier (TSX: IAG) a enregistré un résultat par action ordinaire (BPA) dilué tiré des activités de base†† de 2,91 $, en hausse de 19 % par rapport à la même période en 2024. Le ROE tiré des activités de base†† pour les 12 derniers mois s'est établi à 16,1 %. Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires au premier trimestre s'est chiffré à 186 millions de dollars, le BPA dilué, à 1,98 $ et le ROE pour les 12 derniers mois, à 13,0 %. Le ratio de solvabilité était de 132 % au 31 mars 2025, ce qui témoigne d'une solide situation en matière de capital.

« Après une solide performance en 2024, nous avons continué d'afficher une forte progression à l'aube de 2025 dans toutes les unités d'exploitation. La croissance des ventes et des revenus observée au Canada et aux États-Unis au cours du premier trimestre souligne la force de notre réseau de distribution et de notre modèle d'affaires diversifié, ce qui nous place en bonne position pour atteindre nos nouvelles cibles financières présentées lors de notre événement destiné aux investisseurs en février6, a commenté Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Au Canada, nous avons maintenu notre excellente position en matière de ventes dans nos activités de base, à savoir l'assurance individuelle, les services aux concessionnaires et les fonds distincts. Aux États-Unis, le secteur de l'Assurance individuelle a enregistré de solides résultats, soutenus par une croissance organique et des acquisitions, tandis que les Services aux concessionnaires ont affiché l'amélioration progressive des bénéfices que nous avions anticipée, reflétant notre discipline en matière d'exécution de nos activités. »

« Affichant une hausse de 19 % du BPA tiré des activités de base†† d'une année à l'autre grâce à la bonne croissance des bénéfices dans les trois secteurs d'activité et un ROE supérieur à 16 % pour les 12 derniers mois, la rentabilité a été très bonne au premier trimestre, ce qui nous fait ainsi progresser à pas régulier vers notre nouvelle cible de plus de 17 % fixé pour 20276, a ajouté Éric Jobin, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef. Dans un contexte économique en pleine évolution, notre excellente situation en matière de capital, notre bilan flexible, notre modèle d'affaires résilient et notre approche disciplinée à long terme constituent, ensemble, une assise solide pour poursuivre notre stratégie de croissance durable. »

Faits saillants sur les résultats Premier trimestre 2025 2024 Variation Résultat net attribué aux actionnaires (en millions) 195 $ 234 $ (17 %) Moins : distributions sur autres instruments de capitaux propres et dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale (en millions) (9 $) (1 $)

Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (en millions) 186 $ 233 $ (20 %) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions, dilué) 93,9 99,5 (6 %) Résultat par action ordinaire (dilué) 1,98 $ 2,34 $ (15 %) Bénéfice tiré des activités de base† (en millions) 273 243 12 % Résultat par action ordinaire (dilué) tiré des activités de base†† 2,91 $ 2,44 $ 19 %

Faits saillants sur d'autres données financières 31 mars 2025 31 décembre 2024 31 mars 2024 Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (pour les 12 derniers mois) 13,0 % 13,9 % 10,9 % Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires

tiré des activités de base†† (pour les 12 derniers mois) 16,1 % 15,9 % 14,6 % Ratio de solvabilité4 132 % 139 % 142 % Valeur comptable par action ordinaire5 74,62 $ 73,44 $ 68,93 $ Actif sous gestion et actif sous administration (en milliards) 264,0 $ 259,4 $ 229,3 $

† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion pour T1-2025.

_______________________________ 1 Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires consolidé, divisé par la moyenne des capitaux propres aux actionnaires pour la période. 2 Les ventes, les primes nettes, les équivalents de primes et dépôts, les actifs sous gestion (ASG), les actifs sous administration (ASA), le capital disponible pour déploiement et la génération organique de capital représentent des mesures financières supplémentaires. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et du Rapport de gestion T1-2025 pour plus d'information. 3 Primes nettes, équivalents de primes et dépôts. 4 Le ratio de solvabilité est calculé conformément à la Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital - Assurance de personnes (ESCAP) imposée par l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF). Cette mesure financière est exemptée de certaines exigences du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières en vertu de la décision générale no 2021-PDG-0065 de l'AMF. 5 La valeur comptable par action ordinaire est calculée en divisant les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, qui représente le total des capitaux propres moins les autres instruments de capitaux propres, par le nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de la période. 6 Consultez les sections « Cibles financières » et « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

Sauf mention contraire, les résultats qui figurent dans le présent document sont en dollars canadiens et sont comparés avec ceux de la période correspondante de l'an dernier.

ANALYSE DES RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Le tableau suivant présente le bénéfice tiré des activités de base† et le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires par secteur d'activité. Une analyse de la performance par secteur d'activité et un rapprochement entre le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et le bénéfice tiré des activités de base† sont fournis dans les pages suivantes.

Bénéfice tiré des activités de base†

T1-2025 D'un trimestre à l'autre D'une année à l'autre (En millions de dollars, sauf indication contraire) T4-2024 Variation T1-2024 Variation Assurance, Canada 100 116 (14 %) 92 9 % Gestion de patrimoine 106 112 (5 %) 95 12 % Affaires américaines 30 26 15 % 19 58 % Placements 85 102 (17 %) 86 (1 %) Exploitation générale (48) (69) (30 %) (49) (2 %) Total 273 287 (5 %) 243 12 % Résultat net (perte nette) attribué aux actionnaires ordinaires Assurance, Canada 87 41 112 % 83 5 % Gestion de patrimoine 95 101 (6 %) 88 8 % Affaires américaines 19 (13) non significatif 12 58 % Placements 35 163 (79 %) 100 (65 %) Exploitation générale (50) (72) (31 %) (50) -- Total 186 220 (15 %) 233 (20 %)

Assurance, Canada

Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur de l'Assurance, Canada s'est chiffré à 87 millions de dollars, comparativement à 83 millions de dollars pour la même période en 2024. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

s'est chiffré à 87 millions de dollars, comparativement à 83 millions de dollars pour la même période en 2024. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base , ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net ont totalisé 13 millions de dollars. Ceux-ci comprennent des éléments liés à des acquisitions (5 millions de dollars), une charge de retraite non liée aux activités de base (3 millions de dollars) et d'autres ajustements, principalement des éléments liés aux impôts et des réallocations à des fins de cohérence de l'information, qui s'annulent en grande partie sur une base consolidée (5 millions de dollars).

Le bénéfice tiré des activités de base† pour ce secteur d'activité s'est établi à 100 millions de dollars, en hausse par rapport aux 92 millions de dollars enregistrés à la même période en 2024. L'augmentation de 9 % du bénéfice tiré des activités de base† par rapport à la même période en 2024 est le résultat net de plusieurs éléments favorables. Le bénéfice attendu sur les activités d'assurance7 est en hausse de 9 %, reflétant une hausse de la libération pour ajustement au risque7 et de la MSC constatée pour les services fournis 7 combinés et de l'augmentation du bénéfice attendu sur les contrats évalués selon la méthode de répartition des primes (MRP)7 chez iA Auto et habitation. De plus, l'incidence de nouvelles ventes d'assurance7 enregistrées dans les Régimes d'employés a été plus faible par rapport à la même période l'an dernier. L'augmentation des activités autres que d'assurance7 s'explique par des activités de distribution favorables et par la bonne performance des Services aux concessionnaires. Enfin, des gains d'expérience en assurance7 de 4 millions de dollars ont été enregistrés au cours du trimestre, reflétant la baisse des réclamations chez iA Auto et habitation et l'expérience favorable en morbidité dans les Régimes d'employés, qui sont partiellement contrebalancés par l'expérience défavorable en mortalité.

Gestion de patrimoine

Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur de la Gestion de patrimoine s'est chiffré à 95 millions de dollars, comparativement à 88 millions de dollars pour la même période en 2024. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

patrimoine s'est chiffré à 95 millions de dollars, comparativement à 88 millions de dollars pour la même période en 2024. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base , ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net ont totalisé 11 millions de dollars, essentiellement attribuables à des éléments liés aux acquisitions (7 millions de dollars) et à des éléments spécifiques non récurrents (3 millions de dollars).

Le bénéfice tiré des activités de base† pour ce secteur d'activité s'est établi à 106 millions de dollars pour le premier trimestre, comparativement à 95 millions de dollars à la même période un an plus tôt. L'augmentation de 12 % du bénéfice tiré des activités de base† par rapport à la même période en 2024 résulte essentiellement de la hausse de la libération pour ajustement au risque et de la MSC constatée pour les services fournis combinés en raison de fortes ventes nettes de fonds distincts et d'un rendement favorable des marchés financiers dans les 12 derniers mois. En outre, les activités autres que d'assurance7 ont été plus élevées, reflétant le bon rendement du secteur de l'Épargne et retraite collectives, résultant principalement d'un revenu net plus élevé sur les actifs.

Affaires américaines

Le secteur des Affaires américaines a enregistré un résultat net attribué aux actionnaires ordinaires de 19 millions de dollars, comparativement à un résultat net de 12 millions de dollars à la même période en 2024. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

, ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net ont totalisé 11 millions de dollars attribuables à des éléments liés aux acquisitions (9 millions de dollars) et à un ajustement consistant en une réallocation à des fins de cohérence de l'information, qui s'annulent sur une base consolidée (2 millions de dollars).

Le bénéfice tiré des activités de base † pour ce secteur d'activité s'est établi à 30 millions de dollars, comparativement aux 19 millions de dollars enregistrés à la même période en 2024. L'augmentation de 58 % du bénéfice tiré des activités de base † par rapport à la même période en 2024 s'explique par les éléments suivants : Une forte augmentation de 19 millions de dollars 8 du résultat des services d'assurance (activités de base), qui comprend les contributions des blocs d'affaires de Prosperity et 8 millions de dollars 8 provenant de l'acquisition de Vericity; Une augmentation de 1 million de dollars 8 des activités autres que d'assurance (activités de base), qui comprend une augmentation importante de 5 millions de dollars 8 par rapport à l'année précédente provenant des Services aux concessionnaires et une perte de 4 millions de dollars 8 provenant des activités de distribution de Vericity; Enfin, les autres dépenses (activités de base) 7 ont augmenté comme attendu avec l'ajout des dépenses associées à Vericity.

pour ce secteur d'activité s'est établi à 30 millions de dollars, comparativement aux 19 millions de dollars enregistrés à la même période en 2024. L'augmentation de 58 % du bénéfice tiré des activités de base par rapport à la même période en 2024 s'explique par les éléments suivants : L'impact des acquisitions de Vericity et de Prosperity est neutre sur le bénéfice tiré des activités de base et conforme aux attentes au moment de leur acquisition.

7 Cet élément est une composante des facteurs du bénéfice (FDB). Pour de plus amples renseignements, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » dans le présent document et le Rapport de gestion T1-2025. Pour un rapprochement du bénéfice tiré des activités de base† avec le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires par l'entremise des facteurs du bénéfice (FDB), voir la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document. 8 Avant impôts.

† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion pour T1-2025.

Placements

Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur des Placements s'est chiffré à 35 millions de dollars, comparativement à 100 millions de dollars à la même période en 2024. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

, ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net de 50 millions de dollars pour ce secteur d'activité comprennent les trois éléments suivants : des impacts liés aux marchés qui diffèrent des attentes de la direction, entraînant une perte nette de 63 millions de dollars. Cet ajustement s'explique par les impacts défavorables : 1) des variations des marchés boursiers, reflétant des pertes de 42 millions de dollars provenant des actions de sociétés publiques et de 17 millions de dollars provenant des actions privées; 2) des ajustements de la valeur des immeubles de placement totalisant 16 millions de dollars; et 3) des ajustements au FPC de 4 millions de dollars. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par l'impact favorable des variations des taux d'intérêt et des écarts de crédit de 16 millions de dollars; l'impact favorable de changements d'hypothèses de 5 millions de dollars résultant de la mise à jour d'hypothèses de crédit utilisées dans l'élaboration de l'échelle des taux d'intérêt (mise à jour récurrente spécifique au secteur des Placements qui devrait être effectuée chaque année au premier trimestre sous IFRS 17); d'autres ajustements favorables, principalement des éléments liés aux impôts et des réallocations à des fins de cohérence d'information, qui s'annulent en grande partie sur une base consolidée.

Le bénéfice tiré des activités de base† pour ce secteur d'activité s'est établi à 85 millions de dollars, comparativement à 86 millions de dollars l'an dernier. Avant les impôts, les charges financières et les dépenses, le bénéfice tiré des activités de base† a été alimenté par un résultat d'investissement net tiré des activités de base9 de 124 millions de dollars. Ce résultat se compare favorablement à celui de 109 millions de dollars enregistré il y a un an et à celui de 120 millions de dollars enregistré au trimestre précédent. Ce résultat solide a été favorisé par, entre autres, les variations favorables des taux d'intérêt au cours des récents trimestres. De plus, l'expérience de crédit9 globale a été favorable en raison de l'impact plus élevé des améliorations par rapport aux détériorations dans le portefeuille de titres à revenu fixe (1 million de dollars) et de l'expérience de crédit conforme aux attentes dans le portefeuille de prêts automobiles chez iA Financement auto.

Exploitation générale

La perte nette attribuée aux actionnaires ordinaires pour le secteur de l'Exploitation générale s'est chiffrée à 50 millions de dollars, semblable à la même période en 2024. Cette perte comprend la perte découlant des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

, ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements de la perte résultant des activités de base à la perte nette dans ce secteur ont totalisé 2 millions de dollars et sont liés à l'acquisition de Vericity.

Le secteur a enregistré des pertes résultant des activités de base† découlant de dépenses après impôt de 48 millions de dollars, comparativement à 49 millions de dollars au premier trimestre de 2024. Le résultat de ce trimestre s'explique par d'autres dépenses d'exploitation générale (activités de base) de 65 millions de dollars (avant impôt), conformes aux attentes trimestrielles de 68 millions de dollars plus ou moins 5 millions pour 2025. Ce résultat reflète, entre autres, la grande importance accordée, en continu, à l'efficacité opérationnelle, qui se traduit par un levier opérationnel10 positif et des économies temporaires susceptibles de s'inverser au cours des prochains trimestres.

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET ATTRIBUÉ AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES ET DU BÉNÉFICE TIRÉ DES ACTIVITÉS DE BASE†

Le tableau suivant présente le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et les ajustements à l'origine de la différence entre le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et le bénéfice tiré des activités de base†.

Le bénéfice tiré des activités de base† de 273 millions de dollars au premier trimestre découle d'un résultat net attribué aux actionnaires de 186 millions de dollars, et d'un ajustement total de 87 millions de dollars, sous l'effet :

des impacts défavorables liés aux marchés qui diffèrent des attentes de la direction, totalisant 63 millions de dollars. Cet ajustement s'explique par les impacts défavorables : 1) des variations des marchés boursiers, reflétant des pertes de 42 millions de dollars provenant des actions de sociétés publiques et de 17 millions de dollars provenant des actions privées; 2) des ajustements de la valeur des immeubles de placement totalisant 16 millions de dollars; et 3) des ajustements au FPC de 4 millions de dollars. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par l'impact favorable des variations des taux d'intérêt et des écarts de crédit de 16 millions de dollars;

de l'impact favorable de changements d'hypothèses de 5 millions de dollars résultant de la mise à jour d'hypothèses de crédit utilisées dans l'élaboration de l'échelle des taux d'intérêt (mise à jour récurrente liée au secteur des Placements qui devrait être effectuée chaque année au premier trimestre sous IFRS 17);

d'un total de 2 millions de dollars principalement lié à l'acquisition et à l'intégration de Vericity;

de dépenses de l'ordre de 21 millions de dollars associées à des immobilisations incorporelles liées à des acquisitions;

d'une charge de retraite non liée aux activités de base de 4 millions de dollars;

des éléments particuliers totalisant 2 millions de dollars comprenant des éléments liés aux impôts.

9 Cet élément est une composante des facteurs du bénéfice (FDB). Pour de plus amples renseignements sur la présentation selon les FDB, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » dans le présent document. Pour un rapprochement du bénéfice tiré des activités de base† avec le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires par l'entremise des facteurs du bénéfice (FDB), voir la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document. 10 Le levier opérationnel est la différence entre la croissance des bénéfices et la croissance des dépenses sur une base consolidée.

† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion pour T1-2025.

Rapprochement du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base† - Consolidé (En millions de dollars, sauf indication contraire) Premier trimestre 2025 2024 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 186 233 (20 %) Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)





Impacts liés aux marchés 63 (9)

Taux d'intérêt et écarts de crédit (16) (3)

Capitaux propres 59 (32)

Immeubles de placement 16 23

Fonds de placement canadien (FPC)11 4 3

Taux de change -- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction (5) (5)

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration 2 3

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 21 17

Charge de retraite non liée aux activités de base 4 4

Autres gains et pertes inhabituels particuliers 2 --

Total 87 10

Bénéfice tiré des activités de base† 273 243 12 %

Marge sur services contractuels (MSC)12 - Au premier trimestre, la MSC a crû de façon organique de 132 millions de dollars. Cette augmentation résulte de l'effet positif de nouvelles ventes d'assurance totalisant 191 millions de dollars, de la croissance financière organique de 92 millions de dollars et d'un gain net d'expérience d'assurance de 44 millions de dollars, qui ont été atténués par la MSC constatée pour les services fournis, de l'ordre de 195 millions de dollars, en hausse de 19 % par rapport à la même période l'an dernier. Des éléments non organiques ont mené à une diminution de 99 millions de dollars au premier trimestre, principalement en raison de l'incidence défavorable du rendement des marchés. La MSC totale a donc augmenté de 33 millions de dollars au cours du trimestre pour s'établir, au 31 mars 2025, à 6 932 millions de dollars, en hausse de 13 % au cours des 12 derniers mois.

11 Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société. 12 Des composantes de l'analyse du mouvement de la MSC constituent des mesures financières supplémentaires. Pour de plus amples renseignements sur l'analyse du mouvement de la MSC, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et la section « Analyse du mouvement de la marge sur services contractuels » du Rapport de gestion T1-2025.

† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion pour T1-2025.

Croissance des affaires - La solide dynamique en matière de ventes13 en 2024 s'est maintenue au premier trimestre en dépit des incertitudes liées aux tarifs douaniers. Presque toutes les unités d'exploitation ont enregistré une bonne croissance de leurs ventes par rapport à la même période de l'an dernier. Dans le secteur de l'Assurance, Canada, toutes les unités d'exploitation ont enregistré une bonne croissance de leurs ventes, tout particulièrement l'Assurance collective qui a affiché des ventes de l'ordre de 178 millions de dollars. Au sein de ce secteur, l'Assurance individuelle a enregistré de solides ventes totalisant 99 millions de dollars, et la Société a conservé une position de tête quant au nombre de polices émises14. Dans le secteur de la Gestion de patrimoine, la Société a enregistré des ventes trimestrielles records et a continué de se classer au premier rang pour les ventes brutes et nettes de fonds distincts15 en affichant des entrées nettes totalisant près de 1,2 milliard de dollars. On note une solide croissance des ventes brutes de fonds communs de placement d'une année à l'autre. La croissance des affaires dans le secteur des Affaires américaines a également été forte, affichant une excellente progression des ventes d'une année à l'autre, tant pour l'Assurance individuelle que pour les Services aux concessionnaires. Les bonnes ventes ont contribué à la croissance des primes nettes, des équivalents de primes et des dépôts, totalisant près de 5,8 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 19 % par rapport à la même période en 2024. De plus, le total des actifs sous gestion16 et des actifs sous administration17 a dépassé 264 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 15 % au cours des 12 derniers mois.

ASSURANCE, CANADA

À l' Assurance individuelle , les ventes au premier trimestre ont totalisé 99 millions de dollars, en hausse de 11 % par rapport au même trimestre un an plus tôt. Ce très bon résultat reflète la force de tous nos réseaux de distribution, l'excellent rendement de nos outils numériques, ainsi que notre gamme complète de produits distinctifs. Les ventes ont été particulièrement fortes pour l'assurance avec participation et l'assurance vie temporaire. La Société a continué de dominer le marché canadien quant au nombre de polices émises 16 .

, les ventes au premier trimestre ont totalisé 99 millions de dollars, en hausse de 11 % par rapport au même trimestre un an plus tôt. Ce très bon résultat reflète la force de tous nos réseaux de distribution, l'excellent rendement de nos outils numériques, ainsi que notre gamme complète de produits distinctifs. Les ventes ont été particulièrement fortes pour l'assurance avec participation et l'assurance vie temporaire. La Société a continué de dominer le marché canadien quant au nombre de polices émises . À l' Assurance collective , les ventes des Régimes d'employés de 70 millions de dollars au premier trimestre ont été nettement plus élevées que les ventes de 30 millions de dollars enregistrés au cours du même trimestre l'an dernier. Ce résultat est largement attribuable à l'ajout de produits et de participants aux polices existantes. Les primes nettes, les équivalents de primes et les dépôts ont crû de 6 % d'une année à l'autre sous l'effet de bonnes ventes et d'augmentations des primes lors de renouvellements. Les ventes des Marchés spéciaux ont quant à elles augmenté de 2 % par rapport au même trimestre l'année précédente pour atteindre 108 millions de dollars grâce à une forte croissance des ventes de produits d'assurance médicale de voyage.

, les ventes des Régimes d'employés de 70 millions de dollars au premier trimestre ont été nettement plus élevées que les ventes de 30 millions de dollars enregistrés au cours du même trimestre l'an dernier. Ce résultat est largement attribuable à l'ajout de produits et de participants aux polices existantes. Les primes nettes, les équivalents de primes et les dépôts ont crû de 6 % d'une année à l'autre sous l'effet de bonnes ventes et d'augmentations des primes lors de renouvellements. Les ventes des Marchés spéciaux ont quant à elles augmenté de 2 % par rapport au même trimestre l'année précédente pour atteindre 108 millions de dollars grâce à une forte croissance des ventes de produits d'assurance médicale de voyage. À la division des Services aux concessionnaires , les ventes totales ont atteint 163 millions de dollars au premier trimestre, représentant une augmentation de 10 % par rapport à la même période en 2024. Cette croissance s'est trouvée favorisée par des ventes de produits de protection garantie de l'actif et de produits complémentaires.

, les ventes totales ont atteint 163 millions de dollars au premier trimestre, représentant une augmentation de 10 % par rapport à la même période en 2024. Cette croissance s'est trouvée favorisée par des ventes de produits de protection garantie de l'actif et de produits complémentaires. En Assurance de dommages (iA Auto et habitation), les primes directes souscrites ont atteint 129 millions de dollars au premier trimestre, soit une forte augmentation de 13 % par rapport à la même période l'an dernier. Cette bonne croissance des affaires est le résultat d'un nombre accru de polices et d'ajustements de prix disciplinés et agiles.

GESTION DE PATRIMOINE

À la Gestion de patrimoine individuel , les ventes de fonds distincts ont été fortes au cours du premier trimestre, les ventes brutes s'élevant à plus de 1,9 milliard de dollars - ce qui représente une augmentation importante de 52 % d'une année à l'autre -, et les ventes nettes s'élevant à près de 1,2 milliard de dollars. La Société est demeurée première au Canada dans les ventes brutes et nettes de fonds distincts, selon les plus récentes données de l'industrie. Ce solide rendement s'explique entre autres par la force de nos réseaux de distribution et par notre gamme de produits complets et concurrentiels. De plus, les clients ont continué à privilégier les classes d'actif offrant un potentiel de rendement plus élevé par rapport aux placements garantis. Les ventes des autres produits d'épargne ont atteint 467 millions de dollars au premier trimestre comparativement à 581 millions de dollars au premier trimestre de l'an dernier. Les ventes brutes de fonds communs de placement ont totalisé 647 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 33 % par rapport à la même période en 2024. Des sorties nettes de 62 millions de dollars ont été enregistrées, ce qui constitue une amélioration par rapport aux sorties de 143 millions de dollars au premier trimestre de 2024.

, les ventes de fonds distincts ont été fortes au cours du premier trimestre, les ventes brutes s'élevant à plus de 1,9 milliard de dollars - ce qui représente une augmentation importante de 52 % d'une année à l'autre -, et les ventes nettes s'élevant à près de 1,2 milliard de dollars. La Société est demeurée première au dans les ventes brutes et nettes de fonds distincts, selon les plus récentes données de l'industrie. Ce solide rendement s'explique entre autres par la force de nos réseaux de distribution et par notre gamme de produits complets et concurrentiels. De plus, les clients ont continué à privilégier les classes d'actif offrant un potentiel de rendement plus élevé par rapport aux placements garantis. Les ventes des autres produits d'épargne ont atteint 467 millions de dollars au premier trimestre comparativement à 581 millions de dollars au premier trimestre de l'an dernier. Les ventes brutes de fonds communs de placement ont totalisé 647 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 33 % par rapport à la même période en 2024. Des sorties nettes de 62 millions de dollars ont été enregistrées, ce qui constitue une amélioration par rapport aux sorties de 143 millions de dollars au premier trimestre de 2024. À l'Épargne et retraite collectives, les ventes pour le premier trimestre ont totalisé 841 millions de dollars et ont été 8 % inférieures à celles de l'année précédente, les ventes de produits d'accumulation étant au même niveau qu'en 2024 et les ventes de rentes assurées étant inférieures à celles de l'année dernière. Le total des actifs sous gestion à la fin du trimestre était en hausse de 17 % par rapport à ce qu'il était un an plus tôt.

13 Les ventes sont une mesure financière supplémentaire. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document pour plus d'information à leur sujet. 14 Selon les données canadiennes les plus récentes publiées par LIMRA. 15 Selon les données les plus récentes de l'industrie d'Investor Economics. 16 Les actifs sous gestion et les actifs sous administration sont des mesures financières supplémentaires. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document pour plus d'information.

† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion pour T1-2025.

AFFAIRES AMÉRICAINES

À l' Assurance individuelle , les ventes de 68 millions de dollars américains au premier trimestre, en hausse de 62 % par rapport à l'année précédente, reflètent notre potentiel de forte croissance sur le marché américain de l'assurance vie, tant sur le plan organique que par le biais d'acquisitions. Ce solide résultat découle d'une bonne croissance sur le marché des assurances frais funéraires et les marchés intermédiaire/familial et gouvernementaux/des lieux de travail, ainsi que de l'ajout des ventes réalisées par notre nouvelle filiale Vericity.

, les ventes de 68 millions de dollars américains au premier trimestre, en hausse de 62 % par rapport à l'année précédente, reflètent notre potentiel de forte croissance sur le marché américain de l'assurance vie, tant sur le plan organique que par le biais d'acquisitions. Ce solide résultat découle d'une bonne croissance sur le marché des assurances frais funéraires et les marchés intermédiaire/familial et gouvernementaux/des lieux de travail, ainsi que de l'ajout des ventes réalisées par notre nouvelle filiale Vericity. Pour les Services aux concessionnaires, les ventes au premier trimestre, en hausse de 23 % par rapport à la même période l'an dernier, ont atteint 306 millions de dollars américains. Ce bon résultat reflète la qualité de nos produits et services ainsi que l'efficacité et la diversité de nos canaux de distribution. De plus, les ventes de produits complémentaires (financiers et d'assurance) vendus avec les véhicules se sont améliorées au cours du trimestre en raison de la capacité financière accrue des consommateurs du fait de taux d'intérêt plus bas, d'incitatifs financiers des fabricants et de l'augmentation des stocks de véhicules.

ACTIF SOUS GESTION ET ACTIF SOUS ADMINISTRATION

L'actif sous gestion et l'actif sous administration totaux se chiffraient, à la fin du premier trimestre, à plus de 264 milliards de dollars, en hausse de 15 % au cours des 12 derniers mois et de 2 % au cours du trimestre. Cette croissance est principalement due à des entrées nettes de fonds élevées, en particulier dans les fonds distincts.

PRIMES NETTES, ÉQUIVALENTS DE PRIMES ET DÉPÔTS

Au premier trimestre, les primes nettes, équivalents de primes et dépôts ont atteint près de 5,8 milliards de dollars, ce qui représente une forte augmentation de 19 % par rapport au trimestre correspondant de 2024. Presque toutes les unités d'exploitation ont contribué à cette solide performance, en particulier celles de la Gestion de patrimoine individuel et les deux unités d'exploitation de nos Affaires américaines.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2025, le ratio de solvabilité de la Société17 s'établissait à 132 %, comparativement à un ratio de 139 % à la fin du trimestre précédent et de 142 % un an plus tôt. Ce résultat s'inscrit bien au-dessus du ratio minimum réglementaire de 90 %. La diminution de sept points de pourcentage au premier trimestre s'explique par des éléments bien précis. Il s'agit notamment des activités de gestion et de déploiement de capital par l'acquisition de Global Warranty, par des rachats d'actions (OPRA), par des investissements dans les TI et par le rachat de débentures subordonnées dont il est question plus loin dans la présente section. En outre, les variations macroéconomiques et d'autres éléments non organiques ont eu une incidence défavorable sur le ratio au cours du trimestre. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par l'incidence favorable de la génération organique de capital18. Le ratio de levier financier†† de la Société s'établissait à 14,8 % au 31 mars 2025, comparativement à 17,3 % à la fin du trimestre précédent.

Génération organique de capital et capital disponible pour déploiement - Au premier trimestre, la Société a généré 125 millions de dollars de capital additionnel de manière organique. Ce résultat cadre avec les projections en vertu desquelles elle dépasserait le seuil minimal annuel de 650 millions de dollars en 202519; la génération organique s'améliore habituellement à partir du deuxième trimestre du fait de tendances saisonnières. Au 31 mars 2025, le capital disponible pour déploiement était évalué à 1,4 milliard de dollars. Comme il est détaillé ci-dessous dans cette section, la Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital - Assurance de personnes (ESCAP) révisée de l'AMF a eu un effet positif sur le capital disponible pour déploiement de la Société.

Valeur comptable - La valeur comptable par action ordinaire20 s'établissait au 31 mars 2025 à 74,62 $, en hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent et de 8 % au cours des 12 derniers mois.

17 Le ratio de solvabilité est calculé conformément à la Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital - Assurance de personnes (ESCAP) imposée par l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF). Cette mesure financière est exemptée de certaines exigences du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières en vertu de la décision générale no 2021-PDG-0065 de l'AMF. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document pour plus d'information. 18 La génération organique de capital est une mesure financière supplémentaire. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document pour plus d'information. 19 Consultez les sections « Cibles financières » et « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse. 20 La valeur comptable par action ordinaire est calculée en divisant les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, qui représente le total des capitaux propres moins les autres instruments de capitaux, par le nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de la période.

† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion pour T1-2025.

Offre publique de rachat d'actions (OPRA) dans le cours normal des activités - Au cours du premier trimestre de 2025, la Société a racheté et annulé 218 200 actions ordinaires en circulation pour une valeur totale de 29 millions de dollars dans le cadre du programme OPRA dans le cours normal des activités et a annulé 52 700 actions supplémentaires qui avaient été rachetées mais non annulées au 31 décembre 2024. Dans le cadre du programme actuel entre le 14 novembre 2024 et le 13 novembre 2025, la Société peut racheter jusqu'à 4 694 894 actions ordinaires, soit environ 5 % des actions ordinaires émises et en circulation en date du 31 octobre 2024. Depuis le 14 novembre 2024, 822 600 actions, soit 0,9 % des actions en circulation, ont été rachetées et annulées. Par conséquent, la Société peut racheter jusqu'à 3 872 294 actions ordinaires en circulation entre le 31 mars 2025 et le 13 novembre 2025.

Dividende - La Société a versé, au premier trimestre de 2025, un dividende trimestriel de 0,9000 $ par action aux actionnaires ordinaires. Le conseil d'administration a approuvé, pour le deuxième trimestre de 2025, le versement d'un dividende trimestriel de 0,9000 $ par action. Ce dividende est payable le 16 juin 2025 à tous les actionnaires inscrits le 23 mai 2025.

Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions - Les actionnaires inscrits qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Groupe financier pour réinvestir le prochain dividende qui sera versé le 16 juin 2025 doivent s'assurer que le formulaire à cet effet dûment rempli parvient à Computershare au plus tard à 16 h le 15 mai 2025. Pour savoir comment vous inscrire, visitez le site Web de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca , sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Groupe financier seront achetées sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital de l'AMF - Comme indiqué dans les documents financiers des troisième et quatrième trimestres de 2024, une version révisée de la Lignes directrice sur les exigences de suffisance de capital - Assurance de personnes (ESCAP) de l'AMF est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Comme prévu, cette révision a principalement eu un impact sur iA Groupe financier en augmentant le capital disponible pour déploiement de la Société grâce à l'exemption de iA Groupe financier des ratios cibles d'intervention au niveau de la société de gestion de portefeuille, tout en continuant à exiger le respect des ratios minimums. La nouvelle ligne directrice ESCAP comprend des révisions liées aux exigences de capital réglementaire pour les garanties de fonds distincts. Comme le permet l'AMF pour les assureurs, la Société continuera d'appliquer la version précédente de la ligne directrice au cours du premier semestre 2025.

Nomination d'un auditeur externe - Le 28 janvier 2025, iA Groupe financier a annoncé que le conseil d'administration, suivant la recommandation de son comité d'audit, a proposé la nomination d'Ernst & Young LLP (« EY ») à titre d'auditeur externe de la Société pour l'exercice financier 2026. La décision résulte d'un processus d'appel d'offres rigoureux pour l'audit externe et fait partie de l'engagement de la Société à respecter des pratiques de gouvernance solides. Deloitte LLP demeurera l'auditeur externe pour l'exercice 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires de la Société qui se tiendra le 8 mai 2025. Pour plus d'information, voir le communiqué de presse accessible sur notre site Web à ia.ca .

Acquisition de Global Warranty - Le 4 février 2025, iA Groupe financier a acquis Global Warranty, un groupe de fournisseurs et d'administrateurs indépendants de garanties de premier ordre sur le marché des véhicules d'occasion au Canada. Global Warranty exerce ses activités en exploitant un réseau de plus de 1 500 concessionnaires automobiles et de plus de 400 centres de réparation autorisés partout au pays. L'acquisition renforcera la présence des services aux concessionnaires de la Société sur le marché des garanties pour véhicules d'occasion et devrait avoir un effet légèrement relutif dès la première année, à la fois sur le bénéfice tiré des activités de base et sur le bénéfice divulgué. Pour plus d'information, voir le communiqué de presse accessible sur notre site Web à ia.ca .

Anniversaire sur le TSX - Le 3 février 2025, iA Groupe financier a célébré son 25e anniversaire d'inscription à la Bourse de Toronto. MM. Denis Ricard et Jacques Martin, accompagnés de membres du conseil d'administration et de la haute direction de iA, ont marqué cet événement en ouvrant les marchés de la Bourse de Toronto. L'événement a été diffusé en direct par le TSX.

Événement destiné aux investisseurs - iA Groupe financier a tenu un événement destiné aux investisseurs le 24 février 2025. L'événement, intitulé « Ready for more, the iA way », comprenait une mise à jour de la stratégie de croissance de la Société, avec une attention particulière sur les opérations commerciales aux États-Unis et les objectifs clés pour les unités canadiennes. De nouvelles cibles financières ont également été communiquées au cours de l'événement. Les documents relatifs à cet événement, y compris les diffusions vidéo, sont accessibles sur le site Web de la Société à l'adresse ia.ca , sous À propos / Relations avec les investisseurs / Conférences et présentations / Événement pour les investisseurs 2025 (en anglais).

Rachat de débentures subordonnées - Le 21 février 2025, iA Groupe financier a racheté ses débentures subordonnées à 2,400 %, d'un montant de 400 millions de dollars, venant à échéance le 21 février 2030.

Publication des documents annuels pour 2024 - Le 28 mars 2025, iA Groupe financier a publié son Rapport annuel, sa Circulaire d'information, sa Notice annuelle et son Rapport de durabilité. Les documents sont accessibles sur notre site Web à ia.ca .

Nomination - Le 8 janvier 2025, iA Groupe financier a annoncé la nomination de John Laudenslager au poste de président de iA American Warranty Group. Pour plus d'information, voir le communiqué de presse accessible sur notre site Web à ia.ca .

Cotes de crédit - Au premier trimestre de 2025, les agences d'évaluation du crédit S&P Global et DBRS Morningstar ont confirmé, avec la mention « perspective stable », toutes les cotes de iA Groupe financier et de ses entités affiliées, y compris l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers.

Philanthropie - Le 8 mars 2025, iA Groupe financier a reconnu les efforts de quatre femmes inspirantes de la Société et leur collaboration avec les YWCA de Québec, de Toronto et de Vancouver en versant un don totalisant 600 000 $ à quatre programmes importants du YWCA qui offrent du soutien, un environnement sécuritaire et des occasions aux femmes, aux filles et aux personnes de la diversité de genre qui sont dans le besoin de réaliser leur plein potentiel.

Subséquemment au premier trimestre :

Assemblées annuelles - L'assemblée annuelle des actionnaires de iA Société financière et l'assemblée annuelle de l'unique porteur des actions ordinaires et des titulaires de polices avec participation de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. se tiendront en mode hybride le jeudi 8 mai 2025.

CIBLES FINANCIÈRES

La Société a présenté ses cibles financières lors de son événement pour les investisseurs le 24 février 2025. Le tableau ci-dessous présente les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs annuels à moyen terme.



Cibles financières21 Résultat T1-2025 BPA tiré des activités de base†† augmentation moyenne annuelle de 10 %+ Moyen terme Croissance d'une année à l'autre de 19 % Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) tiré des activités de base†† 17 %+ En 2027 16,1 % (12 derniers mois au 31 mars 2025) Génération organique de capital 650 M$ En 2025 125 M$ Ratio de distribution du dividende (activités de base)†† 25 % à 35 % du bénéfice tiré des activités de base22 31 %

21 Au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, de telles cibles financières constituent des « perspectives financières » et des « énoncés prospectifs ». Ces cibles financières ont pour but de fournir une description des attentes de la direction concernant la performance financière annuelle à moyen terme de iA Groupe financier et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les résultats réels peuvent varier sensiblement en raison de nombreux facteurs, y compris les facteurs de risque mentionnés dans les présentes. Certaines hypothèses importantes relatives aux cibles financières et d'autres objectifs financiers et opérationnels connexes sont décrits dans le présent document. Ils sont également décrits dans le matériel de présentation de l'événement destiné aux investisseurs de 2025 qui est disponible sur le site Web de iA Groupe financier ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs et dans d'autres documents mis à disposition simultanément. Voir les « Énoncés prospectifs ». 22 La politique relative aux dividendes et à la distribution de la Société est sujette à changement; les dividendes et les distributions sont déclarés ou effectués à la discrétion du conseil d'administration.

† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion pour T1-2025.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

iA Société financière publie ses résultats et ses états financiers conformément aux Normes IFRS® de comptabilité. La Société publie également certaines mesures ou certains ratios financiers qui ne sont pas conformes aux IFRS. Cette dernière emploie des mesures non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières lorsqu'elle évalue ses résultats et mesure sa performance, estimant que ces mesures fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières utilisées n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières similaires utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière, de situation financière ou de flux de trésorerie déterminées conformément aux IFRS. La Société incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit.

Les mesures financières non conformes aux IFRS comprennent le bénéfice tiré des activités de base (pertes résultant des activités de base).

Les ratios non conformes aux IFRS comprennent le bénéfice par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base; le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) tiré des activités de base; le taux d'imposition effectif (activités de base); le ratio de distribution du dividende (activités de base); et le ratio de levier financier.

Les mesures financières supplémentaires comprennent le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE); des composantes de l'analyse du mouvement de la MSC (mouvement organique de la MSC, effet des nouvelles ventes d'assurance, croissance financière organique, gains (pertes) d'expérience d'assurance, impact des changements d'hypothèses et des mesures prises par la direction, impact des marchés, impact des taux de change); les composantes des facteurs du bénéfice (en ce qui a trait au résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et au bénéfice tiré des activités de base); l'actif sous gestion; l'actif sous administration; le capital disponible pour déploiement; le ratio de distribution du dividende; le ratio de distribution total (12 derniers mois); la génération organique de capital; les ventes; les primes nettes; et les équivalents de primes et dépôts.

Pour plus d'information sur les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent document, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du Rapport de gestion pour la période se terminant le 31 mars 2025, intégré par renvoi aux présentes, qui peut être consulté à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Web de iA Groupe financier à ia.ca .

Un rapprochement du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base par secteur d'activité est présenté ci-dessous. Pour un rapprochement sur une base consolidée, voir « Rapprochement du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base » ci-dessus.

Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies

Rapprochement du résultat net avec le bénéfice tiré des activités de base† - Assurance, Canada (En millions de dollars, sauf indication contraire) Premier trimestre 2025 2024 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 87 83 5 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)





Impacts liés aux marchés -- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- 2

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 5 4

Charge de retraite non liée aux activités de base 3 3

Autres gains et pertes inhabituels particuliers 5 --

Total 13 9

Bénéfice tiré des activités de base† 100 92 9 %

Rapprochement du résultat net avec le bénéfice tiré des activités de base† - Gestion de patrimoine (En millions de dollars, sauf indication contraire) Premier trimestre 2025 2024 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 95 88 8 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)





Impacts liés aux marchés -- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- --

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 7 6

Charge de retraite non liée aux activités de base 1 1

Autres gains et pertes inhabituels particuliers 3 --

Total 11 7

Bénéfice tiré des activités de base† 106 95 12 %

Rapprochement du résultat net avec le bénéfice tiré des activités de base† - Affaires américaines (En millions de dollars, sauf indication contraire) Premier trimestre 2025 2024 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 19 12 58 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)





Impacts liés aux marchés -- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- --

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 9 7

Charge de retraite non liée aux activités de base -- --

Autres gains et pertes inhabituels particuliers 2 --

Total 11 7

Bénéfice tiré des activités de base† 30 19 58 %

Rapprochement du résultat net avec le bénéfice tiré des activités de base† - Placements (En millions de dollars, sauf indication contraire) Premier trimestre 2025 2024 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 35 100 (65 %) Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)





Impacts liés aux marchés 63 (9)

Taux d'intérêt et écarts de crédit (16) (3)

Capitaux propres 59 (32)

Immeubles de placement 16 23

FPC23 4 3

Taux de change -- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction (5) (5)

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- --

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions -- --

Charge de retraite non liée aux activités de base -- --

Autres gains et pertes inhabituels particuliers (8) --

Total 50 (14)

Bénéfice tiré des activités de base† 85 86 (1 %)

Rapprochement du résultat net avec le bénéfice tiré des activités de base† - Exploitation générale (En millions de dollars, sauf indication contraire) Premier trimestre 2025 2024 Variation Résultat net aux actionnaires ordinaires (50) (50) -- Ajustements du bénéfice (pertes) tiré des activités de base (après impôt)





Impacts liés aux marchés -- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration 2 1

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions -- --

Charge de retraite non liée aux activités de base -- --

Autres gains et pertes inhabituels particuliers -- --

Total 2 1

Bénéfice (pertes) tiré des activités de base† (48) (49) (2 %)

23 Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société.

† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion pour T1-2025.

Rapprochement du bénéfice tiré des activités de base† avec le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires selon le FDB - Consolidé (En millions de dollars, sauf indication contraire) Période de trois mois terminée le 31 mars 2025 Bénéfice tiré des activités de base†,24 Ajustements

du bénéfice

tiré

des

activités

de base24 Reclassifications25 Résultat selon les états financiers Résultat

d'investissement

net Autres 2025 2024 Variation 2025 2025 2025 2025 2024 Variation Résultat des activités d'assurance 285 249 14 % (4) -- -- 281 249 13 % Résultat d'investissement net 124 109 14 % (83) 65 -- 106 196 (46 %) Activités autres que d'assurance ou autres produits selon les états financiers 86 75 15 % (6) (25) 432 487 404 21 % Autres dépenses (131) (123) 7 % (30) (40) (432) (633) (544) 16 % Bénéfice tiré des activités de base† ou résultat selon les états financiers, avant impôts 364 310 17 % (123) -- -- 241 305 (21 %) Impôts sur le revenu ou (charge) recouvrement d'impôts (82) (66) non significatif 36 -- -- (46) (71) non significatif Dividendes/distributions sur autres instruments de capitaux26 (9) (1) non significatif





(9) (1) non significatif Bénéfice tiré des activités de base† ou résultat net attribué

aux actionnaires ordinaires selon les états financiers 273 243 12 % (87) -- -- 186 233 (20 %)

24 Pour une ventilation des ajustements du bénéfice tiré des activités de base appliquées aux fins de rapprochement avec le résultat net attribué aux actionnaires, voir la rubrique « Rapprochement du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base†», ci-dessous. 25 Pour plus de détails au sujet de ces deux reclassifications, voir la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du Rapport de gestion T1-2025. Ces reclassifications reflètent des éléments assujettis à un traitement de classification différent dans les états financiers et dans les facteurs de bénéfice (FDB). 26 Dividends on preferred shares and distributions on other equity instruments.

† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion pour T1-2025.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés de nature prévisionnelle ou autrement prospective, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « revoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « cibles financières », « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans ce document, les renseignements concernant les résultats d'exploitation, les stratégies, ou les perspectives financières ou opérationelles possibles ou futurs. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement.

Les facteurs et risques importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les conditions économiques et commerciales générales; le niveau de concurrence et de consolidation et la capacité à adapter les produits et services aux changements du marché ou des clients; la technologie de l'information, la protection, la gouvernance et la gestion des données, y compris les atteintes à la vie privée, et les risques liés à la sécurité de l'information, y compris les cyberrisques; le niveau d'inflation; la performance et la volatilité des marchés boursiers; les fluctuations des taux d'intérêt; les risques liés à la stratégie de couverture; l'exactitude des informations reçues des contreparties et la capacité des contreparties à remplir leurs obligations; les changements inattendus dans les hypothèses de tarification ou de provisionnement; le risque de liquidité de iA Groupe financier, y compris la disponibilité de fonds pour honorer les engagements financiers aux dates d'échéance prévues; la mauvaise gestion ou la dépendance à l'égard de relations avec des tiers dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement; la capacité d'attirer, de former et de retenir des employés clés; le risque de conception, de mise en œuvre ou d'utilisation inappropriée de modèles complexes; le risque de fraude; l'évolution des lois et des réglementations, y compris les lois fiscales; les litiges contractuels et juridiques; les mesures prises par les autorités réglementaires susceptibles d'affecter les activités ou les opérations de iA Groupe financier ou de ses partenaires commerciaux; les modifications apportées aux lignes directrices en matière de capital et de liquidité; les risques liés à l'environnement politique et social régional ou mondial; l'incertitude géopolitique et commerciale; et les risques liés au climat, y compris les événements météorologiques extrêmes ou les changements climatiques à plus long terme et la transition vers une économie à faible émission de carbone; la capacité de iA Groupe financier à répondre aux attentes des parties prenantes sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance; la survenance de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, de conflits internationaux, de pandémies (telles que la pandémie de COVID-19) et d'actes de terrorisme; et les révisions à la baisse de la solidité financière ou des notations de crédit de iA Groupe financier ou de ses filiales.

Les hypothèses et les facteurs importants sur lesquels a été fondée la préparation des perspectives financières comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'exactitude des estimations, des hypothèses et des jugements dans le cadre des méthodes comptables applicables et l'absence de changement important concernant les normes et méthodes comptables applicables de la Société; l'absence de variation importante concernant les taux d'intérêt; l'absence de changement important concernant le taux d'imposition réel de la Société; l'absence de changement important concernant le niveau d'exigences réglementaires en matière de capital de la Société; la disponibilité d'options pour le déploiement du capital excédentaire; l'expérience en matière de crédit, la mortalité, la morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices conformes aux études actuarielles; le rendement des investissements conforme aux attentes de la Société et conforme aux tendances historiques; les différents taux de croissance des activités selon l'unité d'exploitation; l'absence de changement inattendu concernant le contexte économique, concurrentiel, juridique ou réglementaire ou le contexte dans le secteur des assurances; ou les mesures prises par les autorités de réglementation qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités ou l'exploitation de iA Groupe financier ou de ses partenaires d'affaires; l'absence de variation imprévue concernant le nombre d'actions en circulation; la non-matérialisation des risques ou des autres facteurs mentionnés ou dont il est question ailleurs dans le présent document ou qui figurent à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2024 de la Société, susceptibles d'avoir une influence sur le rendement ou les résultats de la Société.

Les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et le Canada, y compris les tarifs douaniers sur les automobiles et les pièces automobiles, ainsi que les frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine et les tarifs de représailles, ont intensifié l'instabilité du commerce mondial. Les marchés boursiers mondiaux ont connu de la volatilité en raison de l'incertitude entourant les tarifs, des attentes changeantes en matière de taux d'intérêt et de données économiques moins bonnes que prévu. De plus, les barrières commerciales, telles que les tarifs potentiels et réels imposés par les États-Unis, pourraient modifier les schémas de croissance et de commerce mondiaux et avoir un effet d'entraînement sur les chaînes d'approvisionnement, perturbant potentiellement davantage les marchés. Ces facteurs pourraient entraîner une réduction de la confiance des consommateurs et des investisseurs, accroître la volatilité financière et limiter les opportunités de croissance.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2024 et à la note « Gestion des risques financiers associés aux instruments financiers et aux contrats d'assurance » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2024 et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs et les perspectives financières contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige. Les déclarations prospectives sont présentées dans ce document dans le but d'aider les investisseurs et d'autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que les objectifs, les priorités stratégiques et les perspectives commerciales de la Société, et d'obtenir une meilleure compréhension de l'environnement opérationnel anticipé de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Documents relatifs aux résultats financiers

Pour un rapport détaillé sur les résultats de iA Groupe financier du premier trimestre, les investisseurs sont invités à consulter le Rapport de gestion pour la période se terminant le 31 mars 2025, les États financiers et les notes afférentes qui s'y rattachent ainsi que le cahier d'information financière (en anglais seulement), qui sont disponibles sur le site Web de iA Groupe financier à l'adresse ia.ca sous À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers et sur le site de SEDAR+, à sedarplus.ca .

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

La direction tiendra une conférence téléphonique pour présenter les résultats du premier trimestre de iA Groupe financier le jeudi 8 mai 2025, à 12 h (midi), heure de l'Est. Pour écouter la conférence téléphonique, vous n'avez qu'à vous joindre de l'une des manières suivantes :

Webdiffusion en direct : cliquez ici ( https://www.gowebcasting.com/14011 ) ou rendez-vous sur le site Web de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, sous À propos , à la section Relations avec les investisseurs/Conférences et présentations .

Téléphone : cliquez ici ( https://dpregister.com/sreg/10198663/fee2aa0514 ) pour vous inscrire et recevoir un numéro qui vous permettra de rejoindre instantanément la conférence. Vous pouvez aussi composer le 1 844 763-8274 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1 647 484-8814 (appels internationaux) quinze minutes avant le début de la conférence et un téléphoniste vous connectera à celle-ci.

La conférence téléphonique sera enregistrée, et l'enregistrement sera accessible sur le site Web de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, sous À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Conférences et présentations.

ASSEMBLÉE ANNUELLE

iA Société financière tiendra son assemblée annuelle le jeudi 8 mai 2025, à 14 h (HE), en mode hybride, à l'adresse https://www.icastpro.ca/fia250508 . Une webdiffusion de l'assemblée ainsi qu'une copie de la présentation de la direction seront disponibles sur le site Web de la Société, à l'adresse ia.ca , sous À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Conférences et présentations.

À PROPOS DE IA GROUPE FINANCIER

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. exerce ses activités.

