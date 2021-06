Voici le désastreux bilan de la CAQ en matière d'environnement

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au terme de la session parlementaire qui s'est terminée le 11 juin dernier, le Parti libéral du Québec a su recenser plusieurs projets ou démarches de la CAQ en matière d'environnement. « Le problème, c'est que les actions du gouvernement caquiste vont à l'encontre de la préservation de notre environnement au Québec ! Où est donc le ministre responsable, Benoit Charrette, pour défendre son dossier à la table du Conseil des ministres ? Pour la CAQ, l'environnement semble être un boulet plutôt qu'un devoir. Il faut que la vision du Québec de demain soit perçue parmi un ensemble de facteurs, et l'environnement doit être l'un des principaux. C'est crucial pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Je suis consternée de voir la désinvolte avec laquelle le gouvernement caquiste travaille actuellement et comment, après plus de 2 ans au pouvoir, son bilan en environnement est désastreux. De toute évidence, la CAQ de François Legault n'a pas pris le virage du 21e siècle en matière d'environnement » déclare la députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Isabelle Melançon.

Faits saillants :

Position de la CAQ pour le projet GNL/Gazoduc ;

Ouverture du premier ministre François Legault pour le Projet Golboro ;

La protection des aires protégées n'a pas atteint la cible de 17 % et dans le Nord-du-Québec, seulement 83 projets sont prêts. De plus, il n'y a pas de définition quant aux activités interdites dans les nouvelles aires protégées à utilisation durable ;

D'ailleurs, la CAQ a refusé une motion de la députée de Verdun qui demandait de protéger les écosystèmes à risque, principalement au sud de la province ;

Mutisme du ministre de l'Environnement au sujet du tunnel caquiste Québec-Lévis ;

Inaction de la CAQ face au controversé déboisement du mont Owl's Head malgré les impacts sur le Lac Memphrémagog ;

Abandon du BAPE pour un projet minier de lithium très controversé en Abitibi-Ouest, circonscription caquiste ;

Abandon du BAPE pour un projet de porcherie très controversé à Maricourt en Estrie, circonscription caquiste ;

Position de la CAQ sur le projet minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints et le refus de la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Caroline Proulx, de rencontrer les citoyens qui s'opposent au projet ;

La CAQ a donné son autorisation pour l'agrandissement de dépotoirs plus généreux que le ministère de l'Environnement à St-Nicéphore ;

La CAQ n'a pas voulu encadrer et accompagner nos producteurs locaux dans la transition vers l'élimination de l'utilisation des pesticides, notamment de types néonicotinoïdes, dans les champs de récolte, en refusant une proposition de motion de la députée de Verdun ;

Les inspections des cours d'eau afin de vérifier la présence de pesticide ont diminué de 50 %.

