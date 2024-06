Voici deux nouvelles saveurs de biscuits de rêve(MC) Tim Hortons - OREO® DOUBLE CRÈME et CARAMILK® - ainsi que deux nouveaux beignes de rêve(MC) explosion de saveurs pour célébrer chaque journée!

TORONTO, le 12 juin 2024 /CNW/ - Épatez vos papilles en découvrant le nouvel assortiment de délicieuses pâtisseries de qualité supérieure chez Tim. Au menu, deux nouvelles variétés de biscuits de rêveMC et de beignes de rêveMC explosion de saveurs!

Les biscuits de rêveMC de Tim Hortons sont moelleux à l'intérieur et croquants à l'extérieur. Ils débordent d'ingrédients irrésistibles et sont fraîchement cuits sur place tout au long de la journée. À la suite du succès retentissant de l'année dernière, Tim lance cette année deux nouvelles saveurs de biscuits de rêveMC - OREO® DOUBLE CRÈME et CARAMILK® - aux côtés du biscuit Reese's® Minis avec pacanes, déjà très populaire.

Le nouveau biscuit de rêveMC OREO® DOUBLE CRÈME se distingue par sa base moelleuse et croquante à saveur biscuits et crème, garnie de glaçage et saupoudrée de chapelure OREO. Le nouveau biscuit de rêveMC CARAMILK® est un biscuit choco‑caramel rempli de pépites de chocolat au lait et d'une garniture au caramel onctueuse à souhait.

Partout au pays, les restaurants Tim Hortons proposent également deux nouveaux beignes de rêveMC explosion de saveurs : CARAMILK® et gâteau au fromage et baies!

« Nos biscuits de rêveMC et nos beignes de rêveMC explosion de saveurs sont des pâtisseries riches de qualité supérieure, préparées avec des ingrédients dont nos invités raffolent - et ce, avec l'excellent rapport qualité-prix qui fait la réputation de Tim », déclare Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Nos biscuits de rêveMC et nos beignes de rêveMC explosion de saveurs sont le moyen parfait - amusant et abordable - de gâter vos proches avec de délicieuses pâtisseries gourmandes. Célébrez chaque journée! »

À propos de Tim Hortons

