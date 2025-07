Tim Hortons® est également fière de commanditer plusieurs événements de la fête du Canada dans tout le pays, y compris les célébrations à Ottawa qui culmineront avec le feu d'artifice de la fête du Canada Tim Hortons.

TORONTO, le 30 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion de la fête du Canada, Tim Hortons offre des délices sucrés à partager ainsi qu'une superbe collection de tasses et gobelets qui mettent en valeur les paysages emblématiques de chaque province.

Dans les restaurants Tim Hortons participants, juste à temps pour la fête du Canada :

Le Canada est à l'honneur chez Timᴹᴰ, qui lance sa toute nouvelle collection de tasses et gobelets présentant les magnifiques paysages de chaque province, et le beigne Ô Canada, juste à temps pour la fête du Canada (Groupe CNW/Tim Hortons)

Inspiré par les feux d'artifice qui couronneront la fête du Canada, le beigne Ô Canada est décoré de vermicelles et de bonbons pétillants rouges et blancs qui créent une explosion de saveurs en bouche.





La collection de voyage 2025 de Tim Hortons comprend des tasses en porcelaine et des gobelets de voyage en acier inoxydable qui présentent les magnifiques paysages de chaque province. Les tasses représentent des lieux d'intérêt des villes de Toronto, Vancouver, Montréal, Calgary et Niagara Falls, tout comme le populaire gobelet de voyage du Canada. Tous ces articles sont également offerts sur BoutiqueTim.ca.





Le seau d'été Timbits peut être acheté avec 31 Timbits. Il est idéal à partager durant vos rassemblements pour la fête du Canada.

« La fête du Canada, c'est l'occasion de se rassembler et de célébrer tout ce que nous aimons de notre beau pays. Chez Tim Hortons, nous sommes honorés de faire partie de ces moments, qu'il s'agisse de faire le plein lors d'une escapade routière, ou encore de partager des Timbits sous les feux d'artifice de la fête du Canada », a déclaré Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Nous sommes ravis de célébrer notre cher pays avec notre nouvelle collection de tasses et gobelets ainsi qu'avec le beigne Ô Canada! »

Restez au frais durant la fête du Canada avec une offre de cappuccino glacé - Exclusivement pour les membres FidéliTim

Les membres FidéliTim recevront bientôt une offre exclusive sur l'appli Tim : à l'achat d'un cappuccino glacé, obtenez le deuxième à moitié prix! Cette offre exclusive aux membres sera disponible du 27 juin au 1er juillet. Devenez membre FidéliTim sur l'appli Tim pour en profiter. Visitez l'appli Tim pour connaître les modalités de l'offre.

SOURCE Tim Hortons

