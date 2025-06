TORONTO, le 6 juin 2025 /CNW/ - Vous avez une délicieuse idée de beigne qui pourrait devenir le prochain produit vedette de Tim? Tim Hortons® offre au public la chance de gagner 10 000 $ et une visite à sa cuisine laboratoire.

Le concours La bataille des beignes de Tim Hortons offre au public la chance de gagner 10 000 $ et une visite à la cuisine laboratoire de Tim pour le meilleur concept de beigne (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Chez Tim, les beignes sont notre passion depuis 1964, c'est pourquoi nous célébrons toujours la Journée nationale du beigne en grand », a déclaré le chef Tallis Voakes, directeur de l'innovation culinaire chez Tim Hortons. « Nous avons hâte de voir le public proposer des idées de beignes créatives. Les gens peuvent proposer de nouvelles saveurs audacieuses ou des adaptations amusantes de nos classiques; l'essentiel est d'être créatif pour peut-être créer le prochain beigne vedette de Tim. »

À partir d'aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale du beigne, le concours La bataille des beignes invite le public à proposer ses idées de beigne pour courir la chance de gagner 10 000 $ et une visite à la cuisine laboratoire de Tim à Toronto, pour créer le beigne gagnant en compagnie du chef Tallis. Le beigne gagnant pourrait même se retrouver un jour sur le menu de Tim Hortons!

Jusqu'au 4 juillet, les amateurs de beignes peuvent proposer leur idée de beigne. Chaque proposition sera jugée en fonction des critères suivants :

Créativité : le beigne est-il unique?

le beigne est-il unique? Popularité : le beigne plaira-t-il au public?

le beigne plaira-t-il au public? Faisabilité : l'idée de beigne peut-elle être exécutée de façon réaliste dans les restaurants Tim Hortons ?

Un groupe d'experts de Tim Hortons effectuera plusieurs rondes d'évaluation jusqu'à ce qu'il ne reste que trois idées de beigne. Ce sera ensuite aux gens de partout au pays de voter pour le beigne gagnant! Le vote commencera à l'automne.

Des conditions s'appliquent. Seuls les résidents du Canada ayant atteint l'âge légal de la majorité peuvent participer. Aucun achat requis. La période de soumission est du 6 juin 2025 au 4 juillet 2025. Limite d'une soumission par personne. Visitez le site BoutiqueTim.ca/Labatailledesbeignes pour consulter le règlement officiel.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Pour plus d'informations: [email protected]