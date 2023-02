Vocabulaire de l'oncologie : une terminologie soignée pour un domaine spécialisé

MONTRÉAL, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française, en collaboration avec le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, présente un nouveau vocabulaire de l'oncologie.

Dans le cadre de l'exercice de leur profession, les médecins et spécialistes de la santé utilisent parfois une terminologie très pointue. Le Vocabulaire de l'oncologie rassemble 236 concepts auxquels sont associés près de 1 200 mots français et anglais, accompagnés de définitions. On y trouve, par exemple, la définition des termes radioembolisation, anticorps monoclonal, marqueur tumoral et oncoprotéine. La terminologie présentée dans ce vocabulaire, à la fois ciblée et variée, est à l'image des avenues thérapeutiques explorées en oncologie.

Faits saillants

Le Vocabulaire de l'oncologie vient bonifier l'offre de vocabulaires du domaine de la santé diffusés dans le site Web de l'Office.





Ce nouvel outil de référence est le second vocabulaire réalisé en collaboration avec le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, après le Vocabulaire de la chirurgie, paru en 2019.





, après le , paru en 2019. En proposant des termes français dans des domaines spécialisés comme l'oncologie, l'Office souhaite accroître leur utilisation et ainsi répondre aux besoins les plus actuels en matière de terminologie. De cette façon, il contribue à la valorisation du français en tant que langue de communication dans ce domaine particulier.

Liens connexes

SOURCE Office québécois de la langue française

Renseignements: Chantal Bouchard, Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]